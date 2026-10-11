Солнечная станция на голове: украинцев удивила необычная зарядка для телефона
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Капюшон с солнечными панелями поможет держать 100-процентный заряд для смартфона
На фоне разговоров о подготовке к тяжелой зиме пользователи обсуждают необычный аксессуар EcoFlow – солнечную панаму, которая вырабатывает электричество.
Пост о чудо-панаме в threads заинтересовал украинцев. В такой панаме можно зарядить гаджет и устроить "неделю моды".
"А вы знали, что EcoFlow имеет солнечную шляпу? Я сейчас в шоке! Гуляешь несколько часов в шляпе – и можно зарядить телефон! Покупаем? Устроим фешн-вик", – отметил автор публикации Дмитрий.
В официальном интернет-магазине EcoFlow солнечная панама Power Hat 12 Вт стоит 5 772 грн. У нее есть выходы USB-A и USB-C. Максимальная выходная мощность – 5 Вт, ток – до 2,4 А. Модель выпускают в двух размерах: на обхват головы 56–58 см и 59–61 см. В описании товара указан материал – монокристаллический кремний (23–24%).
Солнечная электростанция на голове
Пользователи сравнили покупку панамы с приобретением собственной солнечной электростанции. Некоторые предположили, что аксессуар будет мотивировать больше ходить пешком. В сети также обсуждали его практичность, цену и пользу зимой.
- "Остается надеяться, что моя голова не станет сразу стратегическим объектом как только начнет вырабатывать электроэнергию"
- "Для людей, которые любят активный отдых, где-то пошататься по горам – просто находка"
- "Будет мотивировать нахаживать шаги!"
- "Зимой уши будут мерзнуть"
Как сообщал "Телеграф", украинцы готовятся к зимним отключениям электричества и покупают, в частности, разные мелочи. Эти гаджеты облегчат жизнь в сложных условиях.