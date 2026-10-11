Укр

Солнечная станция на голове: украинцев удивила необычная зарядка для телефона

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Солнечная шляпа EcoFlow Новость обновлена 11 октября 2026, 12:56
Солнечная шляпа EcoFlow. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Капюшон с солнечными панелями поможет держать 100-процентный заряд для смартфона

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На фоне разговоров о подготовке к тяжелой зиме пользователи обсуждают необычный аксессуар EcoFlow – солнечную панаму, которая вырабатывает электричество.

Пост о чудо-панаме в threads заинтересовал украинцев. В такой панаме можно зарядить гаджет и устроить "неделю моды".

"А вы знали, что EcoFlow имеет солнечную шляпу? Я сейчас в шоке! Гуляешь несколько часов в шляпе – и можно зарядить телефон! Покупаем? Устроим фешн-вик", – отметил автор публикации Дмитрий.

В официальном интернет-магазине EcoFlow солнечная панама Power Hat 12 Вт стоит 5 772 грн. У нее есть выходы USB-A и USB-C. Максимальная выходная мощность – 5 Вт, ток – до 2,4 А. Модель выпускают в двух размерах: на обхват головы 56–58 см и 59–61 см. В описании товара указан материал – монокристаллический кремний (23–24%).

Солнечная панама EcoFlow вырабатывает электричество
Солнечная панама EcoFlow вырабатывает электричество
Солнечная панама EcoFlow для зарядки гаджетов
Солнечная панама EcoFlow для зарядки гаджетов

Солнечная электростанция на голове

Пользователи сравнили покупку панамы с приобретением собственной солнечной электростанции. Некоторые предположили, что аксессуар будет мотивировать больше ходить пешком. В сети также обсуждали его практичность, цену и пользу зимой.

  • "Остается надеяться, что моя голова не станет сразу стратегическим объектом как только начнет вырабатывать электроэнергию"
  • "Для людей, которые любят активный отдых, где-то пошататься по горам – просто находка"
  • "Будет мотивировать нахаживать шаги!"
  • "Зимой уши будут мерзнуть"
Реакция соцсетей на необычный аксессуар от EcoFlow
Реакция соцсетей на необычный аксессуар от EcoFlow
Пользователи соцсетей обсуждают необычную солнечную панаму
Пользователи соцсетей обсуждают необычную солнечную панаму
Пользователи сети обсуждают необычную солнечную панаму EcoFlow
Пользователи сети обсуждают необычную солнечную панаму EcoFlow
Обсуждение необычного аксессуара EcoFlow в сети
Обсуждение необычного аксессуара EcoFlow в сети

Как сообщал "Телеграф", украинцы готовятся к зимним отключениям электричества и покупают, в частности, разные мелочи. Эти гаджеты облегчат жизнь в сложных условиях.

Теги:
#Солнечная энергия #Зима #EcoFlow