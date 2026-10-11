Солнечная станция на голове: украинцев удивила необычная зарядка для телефона

Капюшон с солнечными панелями поможет держать 100-процентный заряд для смартфона

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На фоне разговоров о подготовке к тяжелой зиме пользователи обсуждают необычный аксессуар EcoFlow – солнечную панаму, которая вырабатывает электричество.

Пост о чудо-панаме в threads заинтересовал украинцев. В такой панаме можно зарядить гаджет и устроить "неделю моды".

"А вы знали, что EcoFlow имеет солнечную шляпу? Я сейчас в шоке! Гуляешь несколько часов в шляпе – и можно зарядить телефон! Покупаем? Устроим фешн-вик", – отметил автор публикации Дмитрий.

В официальном интернет-магазине EcoFlow солнечная панама Power Hat 12 Вт стоит 5 772 грн. У нее есть выходы USB-A и USB-C. Максимальная выходная мощность – 5 Вт, ток – до 2,4 А. Модель выпускают в двух размерах: на обхват головы 56–58 см и 59–61 см. В описании товара указан материал – монокристаллический кремний (23–24%).

Солнечная панама EcoFlow вырабатывает электричество

Солнечная панама EcoFlow для зарядки гаджетов

Солнечная электростанция на голове

Пользователи сравнили покупку панамы с приобретением собственной солнечной электростанции. Некоторые предположили, что аксессуар будет мотивировать больше ходить пешком. В сети также обсуждали его практичность, цену и пользу зимой.

"Остается надеяться, что моя голова не станет сразу стратегическим объектом как только начнет вырабатывать электроэнергию"

"Для людей, которые любят активный отдых, где-то пошататься по горам – просто находка"

"Будет мотивировать нахаживать шаги!"

"Зимой уши будут мерзнуть"

Реакция соцсетей на необычный аксессуар от EcoFlow

Пользователи соцсетей обсуждают необычную солнечную панаму

Пользователи сети обсуждают необычную солнечную панаму EcoFlow

Обсуждение необычного аксессуара EcoFlow в сети

Как сообщал "Телеграф", украинцы готовятся к зимним отключениям электричества и покупают, в частности, разные мелочи. Эти гаджеты облегчат жизнь в сложных условиях.