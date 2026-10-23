Не залишайте старий телефон припадати пилом у шухляді: ось на що його можна перетворити

Пристрій із камерою спостереження стане в пригоді для дому

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Старому смартфону не обов’язково припадати пилом на столі. Його можна безкоштовно перетворити на домашню камеру спостереження, а трансляцію переглядати з іншого телефона, планшета або комп’ютера.

Для цього потрібні справна камера, можливість установити застосунок і три кроки: налаштувати зв’язок, вибрати місце та під’єднати живлення. Цей спосіб описує CNET.

Крок 1. Установіть застосунок і з’єднайте пристрої

Один із варіантів – Alfred для Android та iOS. Безкоштовна версія дає змогу віддалено переглядати пряму трансляцію, отримувати сповіщення про рух, користуватися хмарним сховищем і двостороннім аудіозв’язком, а також перемикатися між передньою та задньою камерами. У Alfred Premium доступні вища роздільна здатність перегляду й запису, масштабування, вимкнення реклами та зберігання записів у хмарі протягом 30 днів.

Установіть Alfred на старий і новий смартфони. На новому перегорніть вступні екрани, натисніть Start, виберіть Viewer, а потім Next. Натисніть Sign in with Google і ввійдіть в обліковий запис Google. На старому телефоні повторіть ті самі дії, але виберіть роль Camera. На обох пристроях має бути один і той самий обліковий запис.

Потім налаштуйте телефон-камеру. На iOS можна ввімкнути виявлення руху, вибрати передню або задню камеру, увімкнути чи вимкнути звук. На Android також доступні безперервне фокусування, автоматичний запуск Alfred після перезавантаження, вибір роздільної здатності та блокування кодом.

На пристрої для перегляду налаштуйте сповіщення, чутливість до руху та фільтр для слабкого освітлення. Якщо трансляцію мають переглядати інші люди, надайте їм доступ через Trust Circle.

Старий смартфон можна використовувати для спостереження за домом, а трансляцію переглядати на планшеті

Крок 2. Виберіть, що потрапить у кадр

Коли трансляція запрацює, спрямуйте смартфон на ділянку, за якою хочете спостерігати: головний вхід, передпокій, задній двір або місце, де зберігаються цінні речі. Його можна встановити й у дитячій кімнаті.

Якщо непотрібних смартфонів кілька, розмістіть їх у різних місцях. Так можна охопити більше ділянок за допомогою пристроїв, які вже є вдома.

Старі смартфони можуть стежити за різними зонами будинку й передавати відео на інший пристрій

Крок 3. Закріпіть телефон і під’єднайте зарядний пристрій

Для встановлення підійде невеликий штатив для смартфона або автомобільний тримач на присосці. З їхньою допомогою пристрій можна закріпити в малопомітному місці. Кут огляду розширить додатковий ширококутний об’єктив. В інтернеті такі аксесуари коштують приблизно від 5 до 20 доларів.

Потокове відео швидко розряджає акумулятор: телефон працює, навіть коли ви не переглядаєте трансляцію. Тому встановіть його поруч із джерелом живлення та під’єднайте зарядний пристрій. Довгий кабель Micro-USB, Lightning або USB-C дасть змогу вільніше вибрати місце.

Не ставте смартфон біля опалювальних приладів, виходів гарячого повітря або вікна, куди цілий день падають прямі сонячні промені. Постійна трансляція сама по собі нагріває пристрій, а додаткове тепло з часом може пошкодити об’єктиви й акумулятор.

Старий смартфон можна закріпити на штативі й під’єднати до зарядного пристрою для спостереження за домом

Що перевірити перед використанням старого смартфона

Тріснутий екран не обов’язково завадить перетворити телефон на камеру. Головне, щоб працювала камера, а Alfred можна було завантажити й установити. Якщо дисплей повністю розбитий або не працює, налаштувати пристрій у такий спосіб може не вдатися.

Перед налаштуванням видаліть із телефона особисті дані й увімкніть автоматичні оновлення, якщо така можливість є. Старі смартфони з часом перестають отримувати оновлення безпеки й стають вразливими до атак, хоча й далі під’єднуються до інтернету.

Заздалегідь вирішіть, як довго користуватиметеся пристроєм, а потім здайте його на переробку. Як раніше повідомляв "Телеграф" у матеріалі про ризики старих смартфонів, літій-іонний акумулятор може становити побутову небезпеку навіть у вимкненому телефоні. Особливо важливо не відкладати утилізацію пошкодженого пристрою або смартфона, який довго зберігався в спеку.