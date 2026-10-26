Забудьте о миндале и макадамии: какие дешевые семечки содержат вдвое больше цинка и магния

Какие семена следует добавить в рацион

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Миндаль и макадамия считаются питательными продуктами , однако по содержанию магния и цинка они могут уступать более доступным тыквенным и подсолнечным семечкам. Эти семена содержат значительное количество минералов, необходимых для нормальной работы организма.

Сколько магния и цинка содержат тыквенные и подсолнечные семечки по сравнению с миндалем и макадамией и какую роль минералы играют в организме, рассказывает "Телеграф".

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки содержат белок, жиры, магний и цинк. Согласно данным USDA FoodData Central, в 100 г очищенных сырых семян содержится примерно 500 мг магния и 6,3 мг цинка.

Для сравнения, в 100 г миндаля содержится около 258 мг магния и 3,1 мг цинка, а в макадамии – примерно 107 мг магния и 1,2 мг цинка.

Таким образом, тыквенные семечки почти вдвое богаче магнием и цинком, чем миндаль. А по сравнению с макадамией разница еще больше: магния в них примерно в 4,7 раза больше, а цинка – более чем в пять раз.

Тыквенные семена

Подсолнечные семечки

Подсолнечные семечки также содержат значительное количество магния и цинка. В 100 г очищенных сырых подсолнечных семян содержится примерно 302 мг магния и 5,6 мг цинка.

В таком же количестве миндаля содержится около 258 мг магния и 3,1 мг цинка, а макадамии – 107 мг магния и 1,2 мг цинка.

Таким образом, подсолнечные семечки содержат примерно на 17% больше магния и почти вдвое больше цинка, чем миндаль. По сравнению с макадамией они опережают ее по содержанию магния почти втрое, а цинка – примерно в 4,7 раза.

Подсолнечное семя

Сколько цинка и магния содержится в семечках и орехах. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Для чего организму нужны магний и цинк

Магний участвует во многих важных процессах в организме. Он необходим для нормальной работы мышц и нервной системы, выработки энергии, регулирования уровня глюкозы в крови и поддержания прочности костей. Также этот минерал играет роль в регулировании артериального давления.

Цинк необходим для полноценной работы иммунной системы, синтеза ДНК и белков, деления клеток и заживления ран. Он также участвует в поддержании нормального вкуса и обоняния и важен для роста и восстановления тканей организма.

Как добавлять семечки в рацион

Тыквенные и подсолнечные семечки можно добавлять в каши, салаты, натуральный йогурт или домашнюю выпечку. Их также едят в качестве отдельного перекуса.

Следует учитывать, что семечки калорийны, а соленые жареные варианты могут содержать много натрия. Пищевая ценность также зависит от сорта, обработки и конкретного продукта.

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