Забудьте о миндале и макадамии: какие дешевые семечки содержат вдвое больше цинка и магния
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Какие семена следует добавить в рацион
Миндаль и макадамия считаются питательными продуктами, однако по содержанию магния и цинка они могут уступать более доступным тыквенным и подсолнечным семечкам. Эти семена содержат значительное количество минералов, необходимых для нормальной работы организма.
Сколько магния и цинка содержат тыквенные и подсолнечные семечки по сравнению с миндалем и макадамией и какую роль минералы играют в организме, рассказывает "Телеграф".
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки содержат белок, жиры, магний и цинк. Согласно данным USDA FoodData Central, в 100 г очищенных сырых семян содержится примерно 500 мг магния и 6,3 мг цинка.
Для сравнения, в 100 г миндаля содержится около 258 мг магния и 3,1 мг цинка, а в макадамии – примерно 107 мг магния и 1,2 мг цинка.
Таким образом, тыквенные семечки почти вдвое богаче магнием и цинком, чем миндаль. А по сравнению с макадамией разница еще больше: магния в них примерно в 4,7 раза больше, а цинка – более чем в пять раз.
Подсолнечные семечки
Подсолнечные семечки также содержат значительное количество магния и цинка. В 100 г очищенных сырых подсолнечных семян содержится примерно 302 мг магния и 5,6 мг цинка.
В таком же количестве миндаля содержится около 258 мг магния и 3,1 мг цинка, а макадамии – 107 мг магния и 1,2 мг цинка.
Таким образом, подсолнечные семечки содержат примерно на 17% больше магния и почти вдвое больше цинка, чем миндаль. По сравнению с макадамией они опережают ее по содержанию магния почти втрое, а цинка – примерно в 4,7 раза.
Для чего организму нужны магний и цинк
Магний участвует во многих важных процессах в организме. Он необходим для нормальной работы мышц и нервной системы, выработки энергии, регулирования уровня глюкозы в крови и поддержания прочности костей. Также этот минерал играет роль в регулировании артериального давления.
Цинк необходим для полноценной работы иммунной системы, синтеза ДНК и белков, деления клеток и заживления ран. Он также участвует в поддержании нормального вкуса и обоняния и важен для роста и восстановления тканей организма.
Как добавлять семечки в рацион
Тыквенные и подсолнечные семечки можно добавлять в каши, салаты, натуральный йогурт или домашнюю выпечку. Их также едят в качестве отдельного перекуса.
Следует учитывать, что семечки калорийны, а соленые жареные варианты могут содержать много натрия. Пищевая ценность также зависит от сорта, обработки и конкретного продукта.
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