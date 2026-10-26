Забудьте про мигдаль та макадамію: які дешеві насінини містять удвічі більше цинку та магнію

Яке насіння варто додати до раціону

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Мигдаль і макадамія вважаються поживними продуктами, однак за вмістом магнію та цинку вони можуть поступатися доступнішому гарбузовому й соняшниковому насінню. Ці зернята містять значну кількість мінералів, необхідних для нормальної роботи організму.

Скільки магнію та цинку містять гарбузове й соняшникове насіння порівняно з мигдалем і макадамією та яку роль мінерали відіграють в організмі, розповідає "Телеграф".

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння містить білок, жири, магній і цинк. За даними USDA FoodData Central, у 100 г очищеного сирого насіння є приблизно 500 мг магнію та 6,3 мг цинку.

Для порівняння, у 100 г мигдалю міститься близько 258 мг магнію та 3,1 мг цинку, а в макадамії — приблизно 107 мг магнію та 1,2 мг цинку.

Отже, гарбузове насіння майже вдвічі багатше на магній і цинк, ніж мигдаль. А порівняно з макадамією різниця ще більша: магнію в ньому приблизно у 4,7 раза більше, а цинку — більш ніж уп’ятеро.

Гарбузове насіння

Соняшникове насіння

Соняшникові зернята також містять значну кількість магнію та цинку. У 100 г очищеного сирого соняшникового насіння є приблизно 302 мг магнію та 5,6 мг цинку.

У такій самій кількості мигдалю міститься близько 258 мг магнію та 3,1 мг цинку, а макадамії — 107 мг магнію та 1,2 мг цинку.

Таким чином, соняшникове насіння містить приблизно на 17% більше магнію та майже вдвічі більше цинку, ніж мигдаль. Порівняно з макадамією воно випереджає її за вмістом магнію майже втричі, а цинку — приблизно в 4,7 раза.

Соняшникове насіння

Скільки цинку і магнію міститься в насінні і горіхах. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Для чого організму потрібні магній і цинк

Магній бере участь у багатьох важливих процесах в організмі. Він необхідний для нормальної роботи м’язів і нервової системи, вироблення енергії, регуляції рівня глюкози в крові та підтримання міцності кісток. Також цей мінерал відіграє роль у регуляції артеріального тиску.

Цинк потрібен для повноцінної роботи імунної системи, синтезу ДНК і білків, поділу клітин та загоєння ран. Він також бере участь у підтриманні нормального смаку й нюху та важливий для росту й відновлення тканин організму.

Як додавати насіння до раціону

Гарбузове та соняшникове насіння можна додавати до каш, салатів, натурального йогурту або домашньої випічки. Також його вживають як окремий перекус.

Варто враховувати, що насіння калорійне, а солоні смажені варіанти можуть містити багато натрію. Харчова цінність також залежить від сорту, обробки та конкретного продукту.

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