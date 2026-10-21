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Не в мешке и не в холодильнике: лучший способ сохранить грецкие орехи без плесени

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Как хранить грецкие орехи
Как хранить грецкие орехи. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для очищенных ядер подойдет сухое консервирование, а орехам в скорлупе нужны прохлада, вентиляция и защита от влаги

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Грецкие орехи могут храниться долго. Но если условия неподходящие, ядра теряют свежесть, приобретают прогорклый вкус и покрываются плесенью. Некоторые замораживают орехи, однако занимать место в морозилке до следующего сезона необязательно. Достаточно правильно подготовить урожай, хорошо его высушить.

Рассказываем, как сохранить орехи хрустящими надолго – в зависимости от того, остались орехи в скорлупе или уже очищены.

Какие орехи подходят для долгого хранения

Долговечность урожая зависит и от того, как его собрали. Лучше дождаться, пока спелые орехи сами упадут с дерева. Чтобы ускорить процесс, можно слегка потрясти ветки или воспользоваться длинным шестом с крюком. Сильно трясти дерево не стоит: так легко повредить ветви и сбить недозревшие плоды.

У спелого ореха зеленая оболочка легко отделяется, а скорлупа бывает от светло-коричневой до темно-коричневой. Красноватый оттенок может указывать на то, что плод еще не созрел. Для долгого хранения подходят орехи с целой скорлупой. Поврежденные, заплесневевшие и подозрительные плоды лучше не брать.

Перед хранением снимите зеленую оболочку. Делать это лучше в перчатках и старой одежде: кожура грецких орехов оставляет стойкие пятна. Затем тщательно промойте орехи в большой миске или под проточной водой.

Как высушить и хранить орехи в скорлупе

Перед тем как убрать орехи на хранение, хорошо их просушите. Влага создает условия для появления плесени. Разложите промытые плоды одним слоем на чистых противнях или сушильных сетках и оставьте в хорошо проветриваемом месте. Под прямые солнечные лучи орехи ставить нельзя.

Как хранить грецкие орехи
Перед хранением грецкие орехи в скорлупе нужно тщательно высушить. Фото сгенерировано ИИ

В скорлупе орехи дольше остаются свежими благодаря естественной защите. Перед тем как убрать высушенный урожай на хранение, можно на два дня отправить его в морозилку, чтобы уничтожить мелких жуков и их яйца. После замораживания орехи снова нужно просушить.

Затем сложите плоды в воздухопроницаемую упаковку и уберите в прохладное, сухое и темное место. Температура воздуха не должна превышать 20 °C, а относительная влажность – 65%. Проверяйте запасы хотя бы раз в месяц. Если на каких-то плодах появилась плесень, удалите их.

Как сохранить очищенные ядра в банках

Очищенные орехи можно надолго сохранить без замораживания с помощью сухого консервирования. Как пишет Aktuálně.cz, этот способ позволяет сохранить очищенные грецкие орехи свежими и хрустящими до года.

Сложите чистые и сухие ядра в чистые и сухие стеклянные банки, плотно закройте и стерилизуйте на пару или в паровой духовке при 80 °C в течение нескольких минут – до тех пор, пока крышка не закрепится.

Хранение грецких орехов в банках
Сухое консервирование помогает сохранить очищенные грецкие орехи свежими и хрустящими до года. Фото сгенерировано ИИ

В банку с орехами можно положить один лавровый лист. Он поможет ядрам в течение года не приобрести затхлый запах и горечь и сохранить хрусткость.

Еще один способ – залить очищенные ядра медом, который служит натуральным консервантом. Если орехи нужно сохранить ненадолго, до двух месяцев, их можно держать в закрытых стеклянных емкостях.

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Теги:
#Орехи #Грецкие орехи #Хранение #Лайфхак