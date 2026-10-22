195 гривен за три конфеты: Roshen выпустил необычные праздничные новинки (фото и видео)

Какие новогодние сувениры появились

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Пока в Украине октябрь подходит к концу, Roshen уже подготовил новогодние сладкие подарки . Среди них – коробка со сладостями в форме кормушки для птиц и ёлочное украшение с шоколадными конфетами.

Блогер с ником "Той самий Дмитро" сделал обзор праздничных новинок, показал их содержимое и рассказал, сколько за них заплатил.

Кормушка Roshen: почти килограмм сладостей

Подарочная коробка – это упаковка в форме кормушки, которую после праздников можно использовать по назначению. В Roshen отметили, что конструкцию обновили, чтобы она стала прочнее и могла прослужить несколько сезонов.

Внутри – 50 сладостей общим весом 919 граммов. В набор входят шоколадная фигурка Святого Николая, батончики, вафли, желейные конфеты, леденцы и разные виды шоколадных конфет.

Среди сладостей блогер отметил желейные конфеты, вафельные лакомства и шоколадные конфеты "Монблан". Последние ему понравились.

"Вкусная конфета", – сказал он о "Монблане", обратив внимание на большое количество сладостей с орехами.

Именно такие конфеты стали одной из причин критики набора. Блогер признался, что ему не нравятся некоторые сладости с арахисом и карамелью.

"Я что, на белку похож или что?" – пошутил он, заметив, что орехи есть сразу в нескольких батончиках.

Отдельно блогер отметил, что содержимое подарков Roshen из года в год остается примерно одинаковым.

Наполнение сладкого подарка

На сайте фирменного магазина Roshen подарочная коробка "Годівничка" стоит 409,50 грн. В видео блогер, купивший сладкий подарок в фирменном магазине, назвал цену 449,75 грн.

Цена на сайте Roshen

Елочное украшение с тремя конфетами: оправдана ли цена

Еще одна новинка, которую осмотрел блогер, – новогодний сувенир в виде рождественского сапожка. Внутри находятся три шоколадные конфеты: темный трюфель с бренди; "Пинаколада" с кокосовой стружкой; молочный трюфель.

На сайте фирменного магазина Roshen такое украшение стоит 194,75 грн.

Цена на сайте Roshen

Сначала блогер отнесся к покупке скептически, обратив внимание на небольшое количество конфет.

"За три конфеты отдать столько… Ну, как-то звучит как какой-то бред", – прокомментировал он.

Однако после дегустации его мнение изменилось. Блогер отметил насыщенный шоколадный вкус и то, что конфеты не кажутся слишком сладкими.

Конфеты, входящие в набор

По его мнению, украшение больше подходит для взрослых, чем для детей. Его можно рассматривать как небольшой символический подарок коллеге или знакомому накануне праздников.