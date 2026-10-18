Все вручную: работница раскрыла секрет о легендарном "Киевском торте" Roshen

Над одним тортом работает целая команда кондитеров

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Знаменитый "Киевский торт" от фабрики Roshen уже десятки лет считается неизменным сладким символом столицы Украины. Однако немногие знают, что все декоративные элементы на нем сделаны вручную работниками.

Об этом рассказала пользовательница под ником barbaris.chik в социальной сети Threads. По ее словам, над одним тортом работает 6-7 человек.

В сети поинтересовались, как на самом деле делаются украшения на тортах. И как удается их так ровно выкладывать.

"Кто работает на заводе Рошен, эти цветочки узоры на киевском, да и на других тортах, это машина делает или в ручную делают? Первый раз обратила внимание, что это цвет каштана и как оно все ровно выложено", — говорится в сообщении.

Женщина поинтересовалась, как создаются украшения на торте.

Что ответили в комментариях?

Пользователи рассказали о создании тортов на фабрике, а также как их украшают. Некоторые даже не смогли поверить, что это не машинная, а ручная работа.

"Работала на заводе. Весь декор на всех тортах производится вручную. Конкретно над декором этого торта работает людей 6 или 7. А еще перемазывание коржей, обвалка торта в крошке, взвешивание, упаковка. Очень много сил и труда вкладывается в каждый торт, пирожное, зефир. Учитывая это, санитарные условия и качество продукции для меня изделия Рошен лучшие!";

Комментарии пользователей

"Согласна с Вами. Если бы люди знали сколько ручного труда вкладывается в пищевой промышленности, то бы по другому относились к продуктам";

"Серьооознооооо???? Я бы в жизни не подумала, что в таких масштабах это делается вручную! Теперь обязательно буду рассматривать каждый торт, чтобы посмотреть, какую красоту сделали чьи-то ручки";

"Мне вся продукция Рошен очень вкусная";

"Потому он и мой любимый";

Комментарии пользователей

"Это что, не автоматизированное производство?";

"Нет, все украшения делают вручную";

"Всегда так думала";

"Обалдеть. Очень крутые!";

"Теперь мне стыдно, что я столько работы сжираю за один вечер", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда появился торт "Запорожье", известный своим неповторимым вкусом.