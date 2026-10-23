От 28 до 765 грн: какие праздничные сладости уже продает Roshen (фото и цены)

Что интересного можно найти на полках

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Пока украинцы готовятся к Хэллоуину , в Roshen полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. В фирменных магазинах сети уже можно найти праздничные коробки со сладостями, шоколадные фигурки и подарочные наборы.

"Телеграф" посетил фирменный магазин Roshen, чтобы узнать, какие товары появились в ассортименте, что входит в их состав и сколько стоят сладкие подарки. Мы собрали цены на разные варианты – от небольших сувениров до больших наборов.

Праздничные коробки со сладостями

Кормушка для птиц

919 г, 50 конфет

Кормушка для птиц. Фото: "Телеграф"

Подарочная коробка "Кормушка" отличается не только сладким наполнением, но и необычным оформлением. После праздников упаковку можно подвесить на улице и использовать как кормушку для птиц.

Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончики, вафли, пралиновые, желейные и другие конфеты.

В фирменном магазине подарок стоит 449,75 грн.

Праздничные коробки с конфетами. Фото: "Телеграф"

Рождественский венок

599 г, 34 конфеты

Коробка "Венок" оформлена в праздничном стиле и подойдет в качестве подарка детям и взрослым. В состав входят шоколадная фигурка Святого Николая, батончики, вафельные и желейные конфеты, а также сладости с ореховыми начинками.

В магазине набор продают за 294,65 грн.

Новогодняя елка

386 г, 28 конфет

Подарочная коробка в форме елки содержит ассорти вафельных, пралиновых и желейных конфет, а также леденцы. Это один из более доступных вариантов среди представленных праздничных наборов.

Цена в фирменном магазине составляет 169,45 грн.

Рождественская ярмарка

560 г, 33 конфеты

Коробка "Рождественская ярмарка" имеет объемное оформление с 3D-эффектом. Когда сладости закончатся, упаковку можно использовать для детских игр.

Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончик, вафельные, пралиновые, желейные конфеты и леденцы.

В магазине набор стоит 269,85 грн.

Веселый праздник

456 г, 30 конфет

Подарочная коробка украшена изображением медвежат, которые готовятся к празднику. Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончик, вафельные конфеты, карамель, желейные сладости и леденцы.

Цена в фирменном магазине – 214,85 грн.

Новогодний домик

730 г, 42 конфеты

Новогодний домик. Фото: "Телеграф"

Коробка в форме новогоднего домика содержит шоколадную фигурку Святого Николая, батончик, конфеты с карамелью и орехами, вафельные и желейные сладости.

В магазине за этот набор просят 349,45 грн.

Небольшие подарки для детей

Небольшие подарки для детей. Фото: "Телеграф"

Новогодняя сумочка

328 г, 25 конфет

Этот набор оформлен в виде праздничной сумочки, которую после праздников можно использовать для детских игр. Внутри – вафельные, пралиновые и желейные конфеты, карамель и леденцы.

В магазине подарок стоит 145,35 грн.

Автомобиль Санты

328 г, 25 конфет

Подарок оформлен в виде синего автомобиля. Когда сладости закончатся, коробку можно оставить для игр.

По составу набор похож на "Новогоднюю сумочку": в него входят вафельные, пралиновые и желейные конфеты, карамель и леденцы.

Цена в фирменном магазине – 145,30 грн.

Сладкий домик

272 г, 25 конфет

Компактный подарок в форме домика содержит вафельные конфеты, пралиновые сладости, желейные конфеты и леденцы.

В магазине набор продают за 108,65 грн.

Медвежонок Roshen

425 г, 31 конфета

Картонная коробка с медвежонком содержит шоколадную фигурку Святого Николая, шоколадно-вафельные конфеты, леденцы и другие сладости.

Цена в фирменном магазине составляет 189,30 грн.

Рождественское небо

508 г, 29 конфет

У этой подарочной коробки есть необычная особенность: ее можно использовать как проектор звездного неба. Для этого нужно подсветить верхнюю крышку фонариком, например на телефоне.

Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончик, карамель, вафельные, пралиновые и желейные конфеты.

Набор стоит 220,50 грн.

Подарочные наборы

Подарочные наборы. Фото: "Телеграф"

Winter Celebration

377 г

Подарочный набор Winter Collection состоит из конфет с разными начинками. В него входят шоколадные трюфели с ароматом апельсинового ликера, конфеты Dream&Love со сливочно-ореховой начинкой, пралине Gianduja, чернослив в шоколаде и марципан в темном шоколаде.

В фирменном магазине набор стоит 765,40 грн.

Winter Forest

260 г

Winter Forest – подарочный набор с коллекцией шоколадных сладостей. Среди указанных в составе продуктов – чернослив в шоколаде, 2 штуки.

Цена в фирменном магазине – 674,30 грн.

Christmas Magic

80 г

Christmas Magic – это микс орехов в шоколаде. В набор входят миндаль в белом и черном шоколаде, а также фундук в молочном.

Набор стоит 198,60 грн.

Шоколадная елка

100 г

Праздничная фигурка изготовлена из черного шоколада с добавлением миндаля и изюма и украшена белым шоколадом.

Цена – 219,85 грн.

Мешок Санты

335 г

Подарочный набор содержит шоколадную фигуру с маршмеллоу, шоколадные медали, конфеты в форме грибов и животных, а также арахис в молочном шоколаде и цветной глазури.

В фирменном магазине набор стоит 695,25 грн.

Рукавичка Санты и Новогодний гостинец

42 г

Это небольшой сувенирный набор в праздничной упаковке. В него входят три вида шоколадных конфет: темный трюфель с бренди, "Пинаколада" с кокосовой стружкой и молочный трюфель.

Цена – 194,75 грн.

Шоколадные фигурки к зимним праздникам

Помимо подарочных наборов, в Roshen есть и отдельные шоколадные фигурки разных размеров. Среди них – Святой Николай, зимний кролик и снеговик.

Шоколадные фигурки. Фото: "Телеграф"

Шоколадный Святой Николай представлен в трех вариантах: фигурка весом 40 г стоит 37,65 грн, 60 г – 51,95 грн, а 100 г – 79,85 грн.

В продаже также есть шоколадный зимний кролик весом 25 г за 28,25 грн и 100 г за 79,85 грн. Шоколадный снеговик Roshen весит 45 г и стоит 42,40 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" заметили скидку на популярные конфеты "Рошен".