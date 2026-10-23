От 28 до 765 грн: какие праздничные сладости уже продает Roshen (фото и цены)
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Что интересного можно найти на полках
Пока украинцы готовятся к Хэллоуину, в Roshen полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. В фирменных магазинах сети уже можно найти праздничные коробки со сладостями, шоколадные фигурки и подарочные наборы.
"Телеграф" посетил фирменный магазин Roshen, чтобы узнать, какие товары появились в ассортименте, что входит в их состав и сколько стоят сладкие подарки. Мы собрали цены на разные варианты – от небольших сувениров до больших наборов.
Праздничные коробки со сладостями
Кормушка для птиц
919 г, 50 конфет
Подарочная коробка "Кормушка" отличается не только сладким наполнением, но и необычным оформлением. После праздников упаковку можно подвесить на улице и использовать как кормушку для птиц.
Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончики, вафли, пралиновые, желейные и другие конфеты.
В фирменном магазине подарок стоит 449,75 грн.
Рождественский венок
599 г, 34 конфеты
Коробка "Венок" оформлена в праздничном стиле и подойдет в качестве подарка детям и взрослым. В состав входят шоколадная фигурка Святого Николая, батончики, вафельные и желейные конфеты, а также сладости с ореховыми начинками.
В магазине набор продают за 294,65 грн.
Новогодняя елка
386 г, 28 конфет
Подарочная коробка в форме елки содержит ассорти вафельных, пралиновых и желейных конфет, а также леденцы. Это один из более доступных вариантов среди представленных праздничных наборов.
Цена в фирменном магазине составляет 169,45 грн.
Рождественская ярмарка
560 г, 33 конфеты
Коробка "Рождественская ярмарка" имеет объемное оформление с 3D-эффектом. Когда сладости закончатся, упаковку можно использовать для детских игр.
Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончик, вафельные, пралиновые, желейные конфеты и леденцы.
В магазине набор стоит 269,85 грн.
Веселый праздник
456 г, 30 конфет
Подарочная коробка украшена изображением медвежат, которые готовятся к празднику. Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончик, вафельные конфеты, карамель, желейные сладости и леденцы.
Цена в фирменном магазине – 214,85 грн.
Новогодний домик
730 г, 42 конфеты
Коробка в форме новогоднего домика содержит шоколадную фигурку Святого Николая, батончик, конфеты с карамелью и орехами, вафельные и желейные сладости.
В магазине за этот набор просят 349,45 грн.
Небольшие подарки для детей
Новогодняя сумочка
328 г, 25 конфет
Этот набор оформлен в виде праздничной сумочки, которую после праздников можно использовать для детских игр. Внутри – вафельные, пралиновые и желейные конфеты, карамель и леденцы.
В магазине подарок стоит 145,35 грн.
Автомобиль Санты
328 г, 25 конфет
Подарок оформлен в виде синего автомобиля. Когда сладости закончатся, коробку можно оставить для игр.
По составу набор похож на "Новогоднюю сумочку": в него входят вафельные, пралиновые и желейные конфеты, карамель и леденцы.
Цена в фирменном магазине – 145,30 грн.
Сладкий домик
272 г, 25 конфет
Компактный подарок в форме домика содержит вафельные конфеты, пралиновые сладости, желейные конфеты и леденцы.
В магазине набор продают за 108,65 грн.
Медвежонок Roshen
425 г, 31 конфета
Картонная коробка с медвежонком содержит шоколадную фигурку Святого Николая, шоколадно-вафельные конфеты, леденцы и другие сладости.
Цена в фирменном магазине составляет 189,30 грн.
Рождественское небо
508 г, 29 конфет
У этой подарочной коробки есть необычная особенность: ее можно использовать как проектор звездного неба. Для этого нужно подсветить верхнюю крышку фонариком, например на телефоне.
Внутри – шоколадная фигурка Святого Николая, батончик, карамель, вафельные, пралиновые и желейные конфеты.
Набор стоит 220,50 грн.
Подарочные наборы
Winter Celebration
377 г
Подарочный набор Winter Collection состоит из конфет с разными начинками. В него входят шоколадные трюфели с ароматом апельсинового ликера, конфеты Dream&Love со сливочно-ореховой начинкой, пралине Gianduja, чернослив в шоколаде и марципан в темном шоколаде.
В фирменном магазине набор стоит 765,40 грн.
Winter Forest
260 г
Winter Forest – подарочный набор с коллекцией шоколадных сладостей. Среди указанных в составе продуктов – чернослив в шоколаде, 2 штуки.
Цена в фирменном магазине – 674,30 грн.
Christmas Magic
80 г
Christmas Magic – это микс орехов в шоколаде. В набор входят миндаль в белом и черном шоколаде, а также фундук в молочном.
Набор стоит 198,60 грн.
Шоколадная елка
100 г
Праздничная фигурка изготовлена из черного шоколада с добавлением миндаля и изюма и украшена белым шоколадом.
Цена – 219,85 грн.
Мешок Санты
335 г
Подарочный набор содержит шоколадную фигуру с маршмеллоу, шоколадные медали, конфеты в форме грибов и животных, а также арахис в молочном шоколаде и цветной глазури.
В фирменном магазине набор стоит 695,25 грн.
Рукавичка Санты и Новогодний гостинец
42 г
Это небольшой сувенирный набор в праздничной упаковке. В него входят три вида шоколадных конфет: темный трюфель с бренди, "Пинаколада" с кокосовой стружкой и молочный трюфель.
Цена – 194,75 грн.
Шоколадные фигурки к зимним праздникам
Помимо подарочных наборов, в Roshen есть и отдельные шоколадные фигурки разных размеров. Среди них – Святой Николай, зимний кролик и снеговик.
Шоколадный Святой Николай представлен в трех вариантах: фигурка весом 40 г стоит 37,65 грн, 60 г – 51,95 грн, а 100 г – 79,85 грн.
В продаже также есть шоколадный зимний кролик весом 25 г за 28,25 грн и 100 г за 79,85 грн. Шоколадный снеговик Roshen весит 45 г и стоит 42,40 грн.
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