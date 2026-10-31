Скидка более 100 грн на плитку: в Roshen обвалили цены на популярный шоколад с разными начинками

По акции продают плитки с печеньем, вафлями, орехами и фруктами.

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В Roshen действуют скидки на молочный шоколад Lacmi – больше всего подешевели большие плитки с разными начинками. Их можно купить за 93,43 грн вместо 194,65 грн, со скидкой 52%.

Акционные цены на эти товары будут действовать до 9 ноября 2026 года, сообщает "Телеграф".

Какие большие плитки Lacmi продают со скидкой 52%

В акционное предложение вошел молочный шоколад Lacmi Strawberry cake массой 275 г. Его цена снизилась с 194,65 грн до 93,43 грн. Столько же стоит плитка с кокосом и миндалем массой 280 г: прежняя цена и размер скидки для нее такие же.

Шоколад с цельным фундуком и карамельно-шоколадной начинкой массой 295 г продают за 116,96 грн вместо 229,35 грн. На эту разновидность действует скидка 49%. Все три позиции отмечены в каталоге как имеющиеся в наличии.

Большие плитки Lacmi с фруктовой начинкой и орехами подешевели на 49–52%

Еще три разновидности больших плиток также подешевели на 52% – с 194,65 грн до 93,43 грн. Это Lacmi с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой массой 295 г, с шоколадно-ореховой начинкой и печеньем массой 265 г, а также с вафлей и двойным кремом массой 235 г.

Для этих трех вкусов в каталоге также указано наличие и срок действия акции до 9 ноября. Несмотря на одинаковую акционную цену, масса плиток разная – от 235 до 295 г.

Три разновидности Lacmi с арахисом, печеньем и вафлей продают по 93,43 грн

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", экономия 200 гривен на коробке: успейте купить легендарные сладости от Roshen – у вас 1 день.