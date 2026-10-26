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Экономия 200 гривен на коробке: успейте приобрести легендарные сладости от Roshen – у вас 1 день

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Скидка 40% на конфеты Київ Вечірній – последний день акции на легендарные сладости Новость обновлена 26 октября 2026, 09:52
Скидка 40% на конфеты Київ Вечірній – последний день акции на легендарные сладости. Фото Телеграф

Коробка из праздничной коллекции продаётся по очень приятной цене.

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Сегодня, 26 октября, – последний день действия скидки 40% на легендарные конфеты "Київ Вечірній" на сайте Roshen. Акционная цена составляет 299.37 грн вместо 498.95 грн.

Предложение распространяется на коробку из праздничной коллекции весом 352 г. Экономия на одной упаковке – 199.58 грн.

Карточка конфет "Київ Вечірній" весом 352 г с ценой 299.37 грн и отметкой о скидке до 26.10.26
Скидка 40% на "Київ Вечірній" в Roshen действует по 26 октября включительно

В карточке товара указан срок действия акции до 26.10.26. Конфеты отмечены как имеющиеся в наличии, а само предложение помечено "ТОП".

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", шоколад Roshen и Millennium в АТБ внезапно подешевел – что успеть купить до 27 октября.

Теги:
#Акция #Скидки #Roshen #Конфеты