Экономия 200 гривен на коробке: успейте приобрести легендарные сладости от Roshen – у вас 1 день

Коробка из праздничной коллекции продаётся по очень приятной цене.

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Сегодня, 26 октября, – последний день действия скидки 40% на легендарные конфеты "Київ Вечірній" на сайте Roshen. Акционная цена составляет 299.37 грн вместо 498.95 грн.

Предложение распространяется на коробку из праздничной коллекции весом 352 г. Экономия на одной упаковке – 199.58 грн.

Скидка 40% на "Київ Вечірній" в Roshen действует по 26 октября включительно

В карточке товара указан срок действия акции до 26.10.26. Конфеты отмечены как имеющиеся в наличии, а само предложение помечено "ТОП".

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", шоколад Roshen и Millennium в АТБ внезапно подешевел – что успеть купить до 27 октября.