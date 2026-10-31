Знижка понад 100 грн на плитці: в Roshen обвалили ціни на популярний шоколад з різними начинками

За акцією продають плитки з печивом, вафлями, горіхами та фруктами

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У Roshen діють знижки на молочний шоколад Lacmi – найбільше подешевшали великі плитки з різними начинками. Їх можна придбати за 93,43 грн замість 194,65 грн, зі знижкою 52%.

Акційні ціни на ці товари діятимуть до 9 листопада 2026 року, повідомляє "Телеграф".

Які великі плитки Lacmi продають зі знижкою 52%

До акційної пропозиції увійшов молочний шоколад Lacmi Strawberry cake масою 275 г. Його ціна знизилася зі 194,65 грн до 93,43 грн. Стільки ж коштує плитка з кокосом та мигдалем масою 280 г: попередня ціна та розмір знижки для неї такі самі.

Шоколад із цілим фундуком і карамельно-шоколадною начинкою масою 295 г продають за 116,96 грн замість 229,35 грн. На цей різновид діє знижка 49%. Усі три позиції позначені в каталозі як наявні.

Великі плитки Lacmi з фруктовою начинкою та горіхами подешевшали на 49–52%

Ще три різновиди великих плиток також подешевшали на 52% – зі 194,65 грн до 93,43 грн. Це Lacmi з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою масою 295 г, із шоколадно-горіховою начинкою і печивом масою 265 г, а також із вафлею і подвійним кремом масою 235 г.

Для цих трьох смаків у каталозі теж зазначено наявність і термін акції до 9 листопада. Попри однакову акційну ціну, маса плиток різна – від 235 до 295 г.

Три різновиди Lacmi з арахісом, печивом і вафлею продають по 93,43 грн

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", економія 200 гривень на коробці: встигніть придбати легендарні солодощі від Roshen – у вас 1 день.