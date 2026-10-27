Фольга за батареей не поможет: как правильно утеплить дом

Отражающий экран нужно повернуть рабочей стороной к радиатору

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Фольга за батареей помогает сохранить тепло, только если её отражающая поверхность обращена к радиатору, а не к стене. Но правильно повернуть экран недостаточно: результат зависит и от того, где стоит батарея, и от того, как закреплена панель. Больше всего пользы она приносит на неутеплённой наружной стене.

Какой стороной повернуть экран к батарее

Радиатор обогревает комнату, но часть тепла уходит в стену за ним. По данным TheCoolist, на это приходится до 40%. Если наружная стена не утеплена, значительная часть тепла затем покидает дом. Отражающий экран задерживает тепловое излучение и направляет его обратно в комнату.

У обычного фольгированного экрана блестящая сторона должна быть обращена к задней поверхности батареи. Подложку, клеевой слой и сторону с надписями разворачивают к стене. Если поставить панель другой стороной, тепло будет попадать на основу, а отражающий слой окажется там, где не принесёт пользы.

Есть важный нюанс: у некоторых специальных панелей отражающий слой скрыт под матовым покрытием. Такие панели устанавливают к радиатору именно матовой стороной. У готового изделия ориентируйтесь на рабочую поверхность, указанную производителем, а у обычного фольгированного экрана – на блестящую сторону. Печатная сторона панели должна быть обращена к стене.

Где отражатель действительно сохраняет тепло

Экран стоит установить за батареей на наружной стене, особенно если она не утеплена. Чем хуже теплоизоляция, тем заметнее результат: отражатель сокращает потери на участке, который радиатор постоянно нагревает. На внутренней или хорошо утеплённой стене эффект близок к нулю – там и так теряется мало тепла.

Отражающий экран за радиатором. Фото сгенерировано ИИ

При правильном использовании потери тепла через стену за радиатором могут снизиться до 30% от первоначального уровня.

Как закрепить панель и не перекрыть поток воздуха

Экран размещают за радиатором, оставляя воздушный зазор. Приклеивать его всей плоскостью вплотную к стене не нужно: воздушная прослойка помогает сохранять тепло. Движение воздуха за панелью также не даёт влаге скапливаться у холодной поверхности и помогает предотвратить появление плесени.

Перед установкой панель нужно подрезать: она должна быть немного меньше батареи и не выступать за её края. При креплении нельзя закрывать вентили или мешать воздуху поступать снизу радиатора. Экран должен помещаться за отопительным прибором, не перекрывая пространство, через которое движется воздух.

Для такой установки лучше выбрать специальную отражающую панель, а не кухонную фольгу. Фольга для приготовления пищи окисляется за один-два сезона и теряет отражающие свойства. Проверить, правильно ли установлен экран, просто: загляните в зазор сверху. К батарее должна быть обращена рабочая поверхность без надписей и логотипов.

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