Фольга за батареєю не допоможе: як правильно утеплити будинок

Відбивний екран потрібно повернути робочою стороною до радіатора

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Фольга за батареєю допомагає зберегти тепло, лише якщо її відбивна поверхня повернута до радіатора, а не до стіни. Але правильно розвернути екран недостатньо: результат залежить і від того, де розташована батарея, і від того, як закріплена панель. Найбільше користі вона приносить на неутепленій зовнішній стіні.

Яким боком повернути екран до батареї

Радіатор обігріває кімнату, але частина тепла йде в стіну за ним. За даними TheCoolist, на це припадає до 40%. Якщо зовнішня стіна не утеплена, значна частина тепла згодом виходить із будинку. Відбивний екран затримує теплове випромінювання і спрямовує його назад у кімнату.

У звичайного фольгованого екрана блискучий бік має бути повернутий до задньої поверхні батареї. Підкладку, клейовий шар і бік із написами розвертають до стіни. Якщо встановити панель іншим боком, тепло потраплятиме на основу, а відбивний шар опиниться там, де не принесе користі.

Є важливий нюанс: у деяких спеціальних панелей відбивний шар прихований під матовим покриттям. Такі панелі встановлюють до радіатора саме матовим боком. Для готового виробу орієнтуйтеся на робочу поверхню, зазначену виробником, а для звичайного фольгованого екрана – на блискучий бік. Бік панелі з написами має бути повернутий до стіни.

Де відбивач справді зберігає тепло

Екран варто встановити за батареєю на зовнішній стіні, особливо якщо вона не утеплена. Що гірша теплоізоляція, то помітніший результат: відбивач зменшує втрати на ділянці, яку радіатор постійно нагріває. На внутрішній або добре утепленій стіні ефект близький до нуля – там і так втрачається мало тепла.

Відбивний екран за радіатором. Фото згенероване ШІ

За правильного використання втрати тепла через стіну за радіатором можуть знизитися до 30% від початкового рівня.

Як закріпити панель і не перекрити потік повітря

Екран розміщують за радіатором, залишаючи повітряний зазор. Не потрібно приклеювати його всією площиною впритул до стіни: повітряний прошарок допомагає зберігати тепло. Рух повітря за панеллю також не дає волозі накопичуватися біля холодної поверхні та допомагає запобігти появі плісняви.

Перед установленням панель потрібно підрізати: вона має бути трохи меншою за батарею і не виступати за її краї. Під час кріплення не можна закривати вентилі або перешкоджати надходженню повітря знизу радіатора. Екран має поміститися за опалювальним приладом, не перекриваючи простір, через який рухається повітря.

Для такого встановлення краще вибрати спеціальну відбивну панель, а не кухонну фольгу. Фольга для приготування їжі окислюється за один-два сезони і втрачає відбивні властивості. Перевірити, чи правильно встановлено екран, просто: зазирніть у зазор згори. До батареї має бути повернута робоча поверхня без написів і логотипів.

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