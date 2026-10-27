Не для защиты от вредителей: зачем лавровый лист кладут под кровать

Несколько листочков считались оберегом для супругов и детей, а ветви в матрасе связывали с вещими снами

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Популярную пряность клали под кровать. В старину верили, что лавровый лист помогает сохранить мир в семье и защищает близких от дурного влияния.

Считалось, что несколько листочков под супружеской кроватью уберегут пару от ссор и измен. У этого обычая был и отдельный смысл, если речь шла о детской постели, сообщает "Телеграф".

Зачем лавровый лист клали под супружескую и детскую кровать

Под супружескую кровать клали несколько лавровых листьев: их связывали с согласием и верностью. Считалось, что растение оберегает отношения, помогает супругам жить без конфликтов и защищает семью от измен.

Лавровый лист под детской кроватью должен был защитить ребёнка от сглаза и порчи. Этот обычай основывался на вере в защитную силу растения. Одно и то же действие – положить листья под кровать – имело разный смысл в зависимости от того, кому она принадлежала.

Лавровый лист под детской кроватью в поверьях считался защитой для ребёнка

Лавр связывали со сном и защитой

В Греции лавровыми листьями украшали жилища, чтобы освежить помещение. Ветви клали в матрасы с другой целью – увидеть вещие сны. Так лавр связывали и с домашним пространством, и с ночным отдыхом, приписывая ему особые свойства.

Существовало и поверье, что лавр спасает от удара молнии. Растение считали священным, а лавровыми венками украшали головы победителей в Древней Греции. Лавр символизировал и защиту, и признание заслуг.

Как аромат лаврового листа связан с расслаблением

У привычки оставлять лавр у кровати есть и ароматическая сторона. В листьях содержатся линалоол и цинеол – соединения, которые придают растению характерный аромат с эвкалиптовыми нотами. Запах и спокойный вечерний ритуал могут помочь расслабиться.

Успокаивающее действие линалоола при вдыхании изучали преимущественно в лабораторных условиях, чаще всего на примере лаванды. При этом сушёный лавровый лист выделяет через подушку лишь небольшое количество аромата.

Как сообщал "Телеграф", лавровый лист используют в кулинарии и в быту. Им можно освежить обувь и почистить ковёр.