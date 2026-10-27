Не для захисту від шкідників: навіщо лавровий лист кладуть під ліжко

Кілька листочків вважалися оберегом для подружжя та дітей, а гілки в матраці пов’язували з віщими снами

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Популярну пряність клали під ліжко. У давнину вірили, що лавровий лист допомагає зберегти мир у сім’ї та захищає близьких від лиха.

Вважалося, що кілька листочків під подружнім ліжком убережуть пару від сварок і зрад. Цей звичай мав і окреме значення, якщо йшлося про дитяче ліжко, повідомляє "Телеграф".

Навіщо лавровий лист клали під подружнє та дитяче ліжко

Під подружнє ліжко клали кілька лаврових листків: їх пов’язували зі злагодою та вірністю. Вважалося, що рослина оберігає стосунки, допомагає подружжю жити без конфліктів і захищає сім’ю від зрад.

Лавровий лист під дитячим ліжком мав захистити дитину від пристріту й порчі. Цей звичай ґрунтувався на вірі в захисну силу рослини. Одна й та сама дія – покласти листя під ліжко – мала різне значення залежно від того, кому воно належало.

У повір’ях лавровий лист під дитячим ліжком вважався захистом для дитини

Лавр пов’язували зі сном і захистом

У Греції лавровим листям прикрашали оселі, щоб освіжити приміщення. Гілки клали в матраци з іншою метою – побачити віщі сни. Так лавр пов’язували і з домашнім простором, і з нічним відпочинком, приписуючи йому особливі властивості.

Існувало й повір’я, що лавр рятує від удару блискавки. Рослину вважали священною, а лавровими вінками прикрашали голови переможців у Стародавній Греції. Лавр символізував і захист, і визнання заслуг.

Як аромат лаврового листа пов’язаний із розслабленням

Звичка залишати лавр біля ліжка має й ароматичний бік. У листі містяться ліналоол і цинеол – сполуки, які надають рослині характерного аромату з евкаліптовими нотами. Запах і спокійний вечірній ритуал можуть допомогти розслабитися.

Заспокійливу дію ліналоолу під час вдихання вивчали переважно в лабораторних умовах, найчастіше на прикладі лаванди. Водночас сушений лавровий лист виділяє крізь подушку лише невелику кількість аромату.

Як повідомляв "Телеграф", лавровий лист використовують у кулінарії та в побуті. Ним можна освіжити взуття й почистити килим.