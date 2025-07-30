Суперяхту российского олигарха с украинской фамилией несколько лет держат в Лондоне: интересные детали истории (фото)

Phi остаётся единственным случаем применения санкций правительства Великобритании к судну

Российская суперяхта Phi, стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов (примерно 50 млн долларов), уже больше трех лет пришвартована в Лондоне. Судно было задержано во время первого рейса, в соответствии с санкциями Соединенного Королевства в связи с российским вторжением на Украину в 2022 году.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о люксовой российской яхте, причинах ее нахождения в Лондоне и владельце судна.

Стоит отметить, что Phi остаётся единственным случаем применения санкций правительства Великобритании к судну.

Что известно о яхте Phi

Суперяхта длиной 58,5 метров, построена компанией Royal Huisman в Нидерландах на верфи Vollenhove и передана владельцу в декабре 2021 года.

Яхта Phi. Фото: Гай Флёри

На Phi есть 7-метровый бассейн, который можно наполнять как морской, так и пресной водой. Дно бассейна подвижное, что позволяет при необходимости создавать дополнительное пространство на палубе. Также на Phi есть большой винный погреб, который еще называют бесконечным, так как отражение между двумя зеркалами дает эффект бесконечного коридора винных бутылок.

Яхта Phi. Фото: Arcon yachts

На судне расположен газовый костер и есть зона отдыха, которая превращается в кинотеатр. Каюта владельца обустроена частной террасой.

Яхта Phi. Фото: Arcon yachts

Задержание Phi в Лондоне

Яхта прибыла в Лондон в декабре 2021 года и пришвартовавшись в Кэнэри-Уорф. 28 марта 2022 года Phi должна была отправиться из Лондона на Мальту , однако прежде чем она смогла это сделать, власти Великобритании объявили о санкциях против неё и распорядились о немедленном аресте суперъяхты.

Это, к слову, был первый случай применения санкций правительства Великобритании в отношении судна. Санкции были введены по указанию тогдашнего министра транспорта Гранта Шаппса.

Суперяхту Phi задержали в Канари-Уорфе. Фото: NCA

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис и ходила под мальтийским флагом. Офицеры NCA вручили уведомление о задержании яхты после того, как установили ее владельца при поддержке Бюро морской разведки пограничных войск и передали информацию Гранту Шаппсу.

"Сейчас судно задержано, оно никуда не денется. Это еще одно свидетельство того, что мы не будем стоять в стороне, пока путинским дружкам разрешено плавать по миру на подобных яхтах, пока люди в Украине страдают", — говорил Шаппс.

Как пишет BBC, владелец Phi и работодатель капитана Бута Сергей Науменко не согласился с задержанием яхты. Российский магнат недвижимости возбудил ряд судебных дел против Министерства транспорта, чтобы отменить арест суперяхты. Эти дела прошли от Высокого суда в Апелляционный суд и Верховный суд.

Интересный факт: Науменко — фамилия украинского происхождения.

В то же время юридическая команда Науменко заявила, что тот никогда не получал финансовых санкций от Британии и не имеет связей с российским президентом Владимиром Путиным. Потому, согласно их заявлениям, задержание суперяхты якобы нарушает его законное право мирно пользоваться своим имуществом.

Суперяхту Phi задержали в Канари-Уорфе. Фото: NCA

Суперяхту Phi задержали в Канари-Уорфе. Фото: NCA

Суды по делу Phi

Науменко первоначально запросил министерский пересмотр санкций против Phi, когда его обратили, он обратился в Высокий суд Англии и Уэльса.

В июле 2023 года в Лондоне, в рамках первой апелляции Высокого суда против активов, замороженных после вторжения России в Украину в 2022 году, суд заслушал апелляцию Науменко о снятии санкций с Phi .

Адвокаты Науменко твердили, что конфискация Phi была незаконной, а Науменко, по их словам, не являлся другом Путина. Однако вскоре было вынесено решение, согласно которому Phi была законно задержана, поскольку она является "судном высокой стоимости", а ее владелец был "связан" с Россией.

При этом в суде признали, что признал, что Грант Шаппс был неправ, называя Науменко "другом Путина", но добавили, что это было "простительной политической гиперболой".

Грант Шаппс. Фото: Википедия

Науменко в свою очередь обжаловал решение Высокого суда против него. Его апелляция рассматривалась вместе с апелляцией находящегося под санкциями российского бизнесмена Евгения Швидлера в Апелляционном суде Великобритании в январе 2024 года.

27 февраля Апелляционный суд вынес свое решение против Науменко, заявив, что "санкции часто должны быть суровыми и открытыми, чтобы быть эффективными".

На тот момент судно так и оставалось пришвартованным в лондонском порту Кэнэри-Уорф под охраной британских властей.

Phi остаётся единственным случаем применения санкций правительства Великобритании к судну. Науменко отвечает за техническое обслуживание судна, но ему не разрешается доступ к судну Phi или его использование, поскольку судно остаётся его собственностью.

В чем проблема содержания суперяхт

Бывший офицер ЦРУ, служивший в Европе и писавший о российских суперяхтах и санкциях Алекс Финли говорит, что задержанные российские суперяхты по всему миру порождают юридические проблемы и счета на десятки миллионов долларов за их содержание.

"Думаю, что правительства явно не предусматривали все эти юридические вопросы, связанные с содержанием яхт", — пояснил он.

Стоимость содержания таких яхт обычно высока — не менее 10% от их стоимости в год. Это может означать ежегодное собрание в миллионы или, в случае более крупных судов, десятки миллионов фунтов стерлингов.

"Некоторым правительствам это стоит много денег", – говорит Финли.

При этом, так как владелец Phi не находится под финансовыми санкциями, он оплачивает его содержание.

К слову, в США содержание 106-метровой Amadea стоило правительству более 30 миллионов долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что яхту Абрамовича заподозрили в контрабанде угля в Китай.