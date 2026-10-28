Гречка, курица и овощи: сколько дней можно прожить на 1000 гривен
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Украинец показал свою продуктовую корзину
На фоне роста цен на продукты украинцам приходится тщательнее планировать расходы на питание. Даже обычный поход в магазин заставляет считать, сколько можно купить на ограниченный бюджет.
В Threads обсуждают, на сколько дней хватит тысячи гривен. Один из пользователей показал свою продуктовую корзину и рассказал, как рассчитывает продержаться на этих запасах около двух недель.
Что купил украинец на эту сумму
Автор поста рассказал, что потратил 1000 гривен на крупы, овощи, фрукты, мясо и сладости. Больше всего денег ушло на куриные голени в маринаде.
По его подсчетам, килограмм гречки стоил 100 гривен, а пять килограммов картофеля – еще 100 гривен. За полкилограмма вермишели он заплатил 40 гривен.
Три килограмма куриных голеней в маринаде обошлись в 400 гривен. Еще 80 гривен стоил килограмм помидоров и столько же – килограмм огурцов.
Два килограмма яблок автор поста купил за 80 гривен. Также в корзину попали три плитки шоколада Millennium по 40 гривен каждая, то есть еще 120 гривен.
"Недели две продержусь", – написал он в Threads.
Напомним, что с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8647 гривен в месяц.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сравнение цен 2022 года и нынешних расстроило украинцев.