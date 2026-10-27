"Аж больно стало". Сравнение цен в 2022 году и сейчас огорчило украинцев
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Годовая инфляция в Украине ускорилась до 10%
С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года цены на продукты существенно выросли. Украинка наглядно показала рост цен на продукты в Украине.
Пользователь соцсети Threads с ником margarita_oliverivna опубликовала два фото. На первом – цены на товары на стойке у кассы в АТБ 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабной войны. Второе фото – цены на сыры того же периода.
Цены на батончики и сладости выросли на 150-220%. Сыры подорожали на 180–250%. Например, маленькие батончики (Snickers, Twix, Bounty) в 2022 году стоили 12–19 грн, сейчас — 35–38 грн, стоимость выросла более чем вдвое.
Как изменились цены на сладости с 2022 года
Большие форматы (Snickers Super, M&M’s 125 г) можно было купить за 23–38 грн. Сейчас за них придется отдать 75–85 грн.
Стоит отметить, что цены на некоторые батончики с фото – акционные. Сейчас по акциям они также стоят дешевле обычной цены. Однако это не отменяет того, что цены выросли в разы.
Основных причин столь стремительного подорожания несколько. В частности, существенное удорожание какао-бобов в мире. Также на цены повлияли девальвация гривны, рост расходов на импорт и логистику.
Как подорожали сыры за 4 года
Что касается сыров, то здесь картина тоже грустная. Импортные элитные сыры (Бри, Камамбер, Горгонзола) стоят вдвое, а то и больше, дороже.
Камамбер/Бри President в 2022 стоили 40–50 грн, сейчас – 135–150 грн. За голубые сыры (Bergader, Bavaria Blu) просили 30–60 грн, сейчас – 95–150 грн (+200%).
Рокфор и элитные сорта стоили 160 грн. Сейчас за них нужно отдать 380–450 грн. за 100 г.
Эту впечатляющую разницу можно объяснить ростом стоимости доллара, логистическими сложностями и пошлинами.
В комментариях украинцы поделились своими впечатлениями от разницы в ценах начала войны и в 2026 году. Людям не верится, что когда-то цены были такими маленькими и им и печально. Вот некоторые из комментариев:
- Аж больно стало
- Я еще ментально с этими ценами
- Сейчас это выглядит как фш (фотошоп, — ред.) какой-то
- Если честно, то это пи**ец, цены очень выросли, прям очень
- Как другое измерение
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сентябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 10%, а за месяц потребительские цены подскочили на 2,1%. Деньги, не приносящие дохода, обесцениваются: за ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг.