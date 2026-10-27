"Аж больно стало". Сравнение цен в 2022 году и сейчас огорчило украинцев

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 10%

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С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года цены на продукты существенно выросли. Украинка наглядно показала рост цен на продукты в Украине.

Пользователь соцсети Threads с ником margarita_oliverivna опубликовала два фото. На первом – цены на товары на стойке у кассы в АТБ 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабной войны. Второе фото – цены на сыры того же периода.

Цены на батончики и сладости выросли на 150-220%. Сыры подорожали на 180–250%. Например, маленькие батончики (Snickers, Twix, Bounty) в 2022 году стоили 12–19 грн, сейчас — 35–38 грн, стоимость выросла более чем вдвое.

Как изменились цены на сладости с 2022 года

Большие форматы (Snickers Super, M&M’s 125 г) можно было купить за 23–38 грн. Сейчас за них придется отдать 75–85 грн.

Цены на сладости в 2022 году. Фото: threads.com/@margarita_oliverivna

Стоит отметить, что цены на некоторые батончики с фото – акционные. Сейчас по акциям они также стоят дешевле обычной цены. Однако это не отменяет того, что цены выросли в разы.

Инфляция в Украине. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Основных причин столь стремительного подорожания несколько. В частности, существенное удорожание какао-бобов в мире. Также на цены повлияли девальвация гривны, рост расходов на импорт и логистику.

Как подорожали сыры за 4 года

Что касается сыров, то здесь картина тоже грустная. Импортные элитные сыры (Бри, Камамбер, Горгонзола) стоят вдвое, а то и больше, дороже.

Камамбер/Бри President в 2022 стоили 40–50 грн, сейчас – 135–150 грн. За голубые сыры (Bergader, Bavaria Blu) просили 30–60 грн, сейчас – 95–150 грн (+200%).

Рокфор и элитные сорта стоили 160 грн. Сейчас за них нужно отдать 380–450 грн. за 100 г.

Цены на сыры в 2022 году. Фото: threads.com/@margarita_oliverivna

Эту впечатляющую разницу можно объяснить ростом стоимости доллара, логистическими сложностями и пошлинами.

В комментариях украинцы поделились своими впечатлениями от разницы в ценах начала войны и в 2026 году. Людям не верится, что когда-то цены были такими маленькими и им и печально. Вот некоторые из комментариев:

Аж больно стало

Я еще ментально с этими ценами

Сейчас это выглядит как фш (фотошоп, — ред.) какой-то

Если честно, то это пи**ец, цены очень выросли, прям очень

Как другое измерение

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сентябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 10%, а за месяц потребительские цены подскочили на 2,1%. Деньги, не приносящие дохода, обесцениваются: за ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг.