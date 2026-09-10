Скумбрия стала роскошью? Какие продукты исчезли из корзины украинцев из-за подорожания

Эти продукты еще недавно покупали регулярно

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Подорожание продуктов заставляет часть украинцев пересматривать свою привычную продуктовую корзину. Некоторые товары, которые раньше регулярно покупали, теперь оказываются на столе значительно реже.

Об этом свидетельствует опрос "Телеграфа" среди читателей Facebook. Редакция спросила: "Какой продукт вы покупали регулярно, но из-за подорожания теперь почти не берете?"

Чаще всего упоминали рыбу

Одной из самых заметных категорий в комментариях стала рыба. Читатели отдельно называли скумбрию, копченую скумбрию и все виды морской рыбы.

В частности, ответы звучали так:

"Копченую скумбрию";

"Скумбрия";

"Все виды морской рыбы";

"Рыбу".

Отдельно читатели вспомнили мидии и морской коктейль — эти продукты также стали менее доступными для регулярной покупки.

"Мидии и морской коктейль"

Мясо и молочные продукты

Среди ответов были и продукты, традиционно являющиеся частью ежедневного или регулярного рациона. Читатели называли куриное филе, мясо, творог, сметану и йогурт.

Один из комментариев содержал сразу несколько категорий:

"Мясо, рыбу, творог".

Еще одна читательница назвала куриное филе:

"Куриное филе"

Молочные продукты также попали в ответ:

"Сыр, сметана, йогурт".

Кто отказался даже от хлеба

Среди ответов несколько раз встречался и хлеб:

"Хлеб"

Этот ответ показывает, что читатели пересматривают не только покупки более дорогих продуктов, но и привычную продуктовую корзину.

Не все сократили покупки

В то же время, часть участников опроса заявила, что не имеет продуктов, от которых пришлось бы отказаться из-за подорожания.

Одна из читательниц написала:

"Нет такого продукта. Как покупали что хотели, то и покупаем. Все есть".

Другой ответ был более категоричен:

"Ничего из того, без чего нельзя было бы обойтись".

Таким образом, среди ответов читателей "Телеграфа" чаще всего фигурировала рыба, особенно скумбрия. В то же время в комментариях упоминали мясо, куриное филе, сыр, молочные продукты, морепродукты и хлеб — но были и те, кто не заметил необходимости сокращать привычные покупки.

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