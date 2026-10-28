Гречка, курка та овочі: скільки днів можна прожити на 1000 гривень

Українець показав свій продуктовий кошик

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На тлі зростання цін на продукти українцям доводиться ретельніше планувати витрати на харчування. Навіть звичайний похід до магазину змушує рахувати, скільки можна придбати за обмежений бюджет.

У Threads обговорюють, на скільки днів вистачить тисячі гривень. Один із користувачів показав свій продуктовий кошик і розповів, як розраховує протриматися на цих запасах близько двох тижнів.

Що придбав українець на цю суму

Автор допису розповів, що витратив 1000 гривень на крупи, овочі, фрукти, м'ясо та солодощі. Найбільше грошей пішло на курячі гомілки в маринаді.

За його підрахунками, кілограм гречки коштував 100 гривень, а п'ять кілограмів картоплі — ще 100 гривень. За пів кілограма вермішелі він заплатив 40 гривень.

Три кілограми курячих гомілок у маринаді обійшлися у 400 гривень. Ще 80 гривень коштував кілограм помідорів і стільки ж — кілограм огірків.

Два кілограми яблук автор допису придбав за 80 гривень. Також до кошика потрапили три плитки шоколаду Millennium по 40 гривень кожна, тобто ще 120 гривень.

"Тижня два протримаюся", — написав він у Threads.

Публікація в Threads

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8647 гривень на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що порівняння цін 2022 року та зараз засмутило українців.