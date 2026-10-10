Здесь его родная дочь: как выглядит место, где похоронят Кашпировского в Виннице (фото)

У покойного "телецелителя" особый гроб

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Анатолия Кашпировского, которого в СССР называли "главным магом" и телецелителем, планируют похоронить в Виннице – рядом с близкими родственниками. Тело известного 87-летнего психотерапевта везут из Москвы в Украину через Турцию и Польшу.

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Где похоронят Анатолия Кашпировского

После церемонии прощания в Москве его похоронят на Подлесном кладбище в Виннице. Местные жители также называют его Центральным. Кладбище находится на Хмельницком шоссе, по улице Подлесная, 2. Как выяснил "Телеграф", с 2003 года это кладбище официально закрыто для новых захоронений: здесь разрешаются только подзахоронения в семейные могилы или захоронение урн с прахом.

Здесь похоронены родители Кашпировского, Михаил и Ядвига Кашпировские, и его дочь Елена. Она умерла в Канаде в 2018 году, в возрасте 50 лет. После ее смерти Кашпировский перевез тело дочери в Украину.

Как перевозят тело Кашпировского

Российские СМИ со ссылкой на племянника Кашпировского сообщают, что для перевозки подготовили специальный гроб, соответствующий международным требованиям. Он оцинкован и помещен в деревянный контейнер. Сначала груз доставят из московского аэропорта Внуково в Стамбул, затем – в Варшаву. Оттуда его должны перевезти в Украину.

Напомним, что Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области, а значительную часть ранней карьеры провел в Виннице: окончил здесь медицинский институт и работал психиатром.