Белье высохнет, а дома будет пахнуть ванилью: украинка рассказала о хитрости со стиркой

Необычный лайфхак из Threads

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Пока в украинских квартирах еще нет отопления , а в комнатах прохладно и сыро, жильцы ищут способы высушить постиранное белье. Ведь из-за низкой температуры одежда на сушилке может оставаться влажной в течение длительного времени.

Одним из необычных лайфхаков поделилась пользовательница Threads. Для этого ей понадобятся газовая плита и духовка.

Как работает необычный лайфхак

Сначала девушка ставит на плиту воду и нагревает ее. По ее словам, это помогает сделать квартиру теплее, однако воздух становится более влажным. Поэтому на следующем этапе она использует духовку.

"Сначала ставлю воду на газовую плиту. Становится тепло, но влажно. Затем ставлю что-нибудь выпекаться в духовочку. Становится сухо и теплее. В результате – сухая сушилка для одежды, да еще и в квартире вкусно пахнет ванилькой и выпечкой", – написала автор публикации.

Комментарий в Threads

Осенью и зимой сушка белья может превратиться в настоящую проблему, особенно если в помещении прохладно, а воздух отличается высокой влажностью.

Вода из мокрой одежды испаряется медленнее при низкой температуре. Если же влага не выходит из комнаты, белье может оставаться сырым значительно дольше.

Именно поэтому для более быстрой сушки важны не только тепло, но и циркуляция воздуха, а также возможность отводить избыточную влагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно быстрее высушить выстиранные вещи в холодной квартире.