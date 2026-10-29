Отопительный сезон начинается: когда в Украине включат батареи в городах и где уже дают тепло

Окончательные сроки зависят от погодных условий и технических возможностей

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В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2026–2027 годов. В одних городах тепло уже подают в больницы, школы и детские сады, в других коммунальные службы подключают жилые дома. В некоторых регионах точные даты пока не объявили.

Когда начнётся отопительный сезон в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах Украины? В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно на 29 октября.

Когда в Украине начинается отопительный сезон

Единой даты включения отопления для всей страны нет. Решения принимают местные власти, учитывая погоду, готовность котельных и состояние теплосетей.

Один из основных ориентиров – среднесуточная температура воздуха +8 °C или ниже на протяжении трёх дней подряд. Учреждения социальной сферы при необходимости могут подключить к отоплению раньше.

Обычно первыми тепло получают больницы, роддома, детские сады и школы. Жилые дома подключают постепенно, поэтому даже после официального начала отопительного сезона батареи могут потеплеть не во всех квартирах одновременно.

В каких городах Украины уже начинают включать отопление

Киев. Отопительный сезон в столице официально начался 16 октября. Сначала тепло стали подавать в больницы, школы и детские сады – по индивидуальным заявкам руководителей учреждений. Жилые дома подключают поэтапно. По информации городских властей, на это может уйти от семи до десяти дней, сказали в Киевской городской государственной администрации.

Винница. С 8 октября тепло начали подавать в учреждения социальной сферы, в том числе в больницы, учебные заведения и объекты социальной защиты. Подключение проводят по заявкам руководителей. Единую подтверждённую дату начала отопления во всех жилых домах в опубликованных сообщениях не называли, сообщает коммунальное предприятие "Винницагортеплоэнерго".

Хмельницкий. С 28 октября в городе начали поэтапно подключать отопление в жилых домах и других зданиях. Соответствующее распоряжение городской голова подписал 27 октября: решение приняли на фоне снижения среднесуточной температуры и прогноза дальнейшего похолодания. Документ опубликован на сайте Хмельницкого городского совета.

Львов. Отопительный сезон для жителей планируют начать 30 октября, сообщает Львовский городской совет. Распоряжение Львовской областной военной администрации предусматривает начало сезона в территориальных общинах области с учётом погоды: тепло будут включать, когда среднесуточная температура составит +8 °C или ниже. Документ опубликован на сайте ОВА.

Черкассы. Исполнительный комитет городского совета решил начать отопительный сезон в жилых домах 2 ноября. В учреждения социальной сферы тепло подают по обращениям руководителей. В роддоме отопление уже включили, информирует Черкасский городской совет.

Отопительный сезон в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Где отопление планируют включить в ноябре

Житомир. С 26 октября отопительный сезон начали в учреждениях социальной сферы. Жилые дома планировали подключать с 1 ноября, сообщает Житомирский городской совет. Фактические сроки подачи тепла могут зависеть от погоды и готовности систем.

Ивано-Франковск. Тепло подают в больницы и роддом, детские сады подключают постепенно. Отопление в жилых домах ориентировочно планируют включить 1–2 ноября. Дату могут изменить в зависимости от погоды и технической готовности систем. Обновления публикует Ивано-Франковский городской совет.

Харьков. Региональные власти сообщали, что отопительный сезон планируют начать не раньше 1 ноября. Решение будет зависеть от состояния коммунальных сетей и среднесуточной температуры. Подтверждённую дату подключения всех жилых домов Харькова пока не объявили, сообщает Харьковская областная военная администрация.

Кременгуг. Отопительный сезон стартует с 1 ноября. Тепло будут подавать постепенно, поэтому процесс затянется. Из-за таких сложностей школы на неделю перейдут на дистанционку. Об этом сказал городской голова Виталий Малецкий.

Днепр. 1 ноября как запланировано начало запуска объектов теплоснабжения.

Запорожье. Отопительный сезон планируют начать в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Одесса. Запуск котельных планируется ориентировочно через полторы-две недели. Таким образом, тепло в квартирах может появиться примерно 9 ноября.

Луцк. Отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8 °C или ниже три дня подряд. Сначала тепло должны подать в медицинские, детские и учебные учреждения, сообщает Луцкий городской совет.

Черновцы. С 20 октября отопление начали включать в учреждениях социальной сферы, которые могут получать тепло автономно. В опубликованных сообщениях не было единой подтверждённой даты подключения всех жилых домов. Этот вопрос будут решать с учётом температуры и дальнейшего похолодания. Официальные обновления публикует Черновицкий городской совет.

Когда в городах появится отопление. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему отопление включают не одновременно

Сроки подключения могут различаться даже в пределах одного города. После запуска котельных коммунальным службам нужно время, чтобы заполнить и проверить сети, отрегулировать подачу теплоносителя и подключить отдельные здания.

На работу систем теплоснабжения в условиях войны также могут влиять повреждения энергетической инфраструктуры и перебои с электричеством.

Поэтому объявленная дата начала отопительного сезона не всегда означает, что тепло появится во всех квартирах в тот же день. Жителям стоит следить за сообщениями местных властей и своих управляющих компаний.

Как сообщал "Телеграф", отопление начинают включать, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C или ниже три дня подряд. Поэтому сроки зависят от погоды, а не от единой даты, установленной нормативным ориентиром. Учреждения социальной сферы могут подключать к отоплению раньше. В Виннице тепло начали подавать 8 октября, а в Киеве по состоянию на 23 октября оно поступило в 49 больниц, 153 детских сада и 23 школы. Поэтому запуск отопления в одном городе или в зданиях определённого типа не означает, что батареи одновременно включат повсюду.