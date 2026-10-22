Не торопитесь выбрасывать коробку от торта: ей нашли неожиданное применение

Как дать пластику вторую жизнь

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Пластиковая упаковка от торта может пригодиться и после того, как десерт съели. Вместо того чтобы выбрасывать ее, можно превратить в хлебницу и украсить так, чтобы она вписалась в интерьер кухни.

Об этом пишет издание Diario UNO. Для работы понадобятся несколько простых материалов.

Что понадобится

Для будущей хлебницы подойдет упаковка от торта с прозрачной верхней частью и черным пластиковым основанием. Такие контейнеры бывают круглыми и прямоугольными.

Подготовьте:

акриловые краски;

кисти или старую губку;

клей;

цветные ленты;

джутовую веревку;

пуговицы или фоамиран для декора – по желанию.

Пустой пластиковый контейнер

Как сделать хлебницу

Сначала пластиковую упаковку нужно вымыть, снять наклейки и удалить остатки крема и крошки. Когда поверхность высохнет, можно приступать к декорированию.

Для оформления подойдут акриловые краски, декоративные салфетки или ткань. Например, можно создать цветочный узор с помощью декупажа или обтянуть часть упаковки тканью, чтобы скрыть прозрачный пластик. Если хочется более простого дизайна, достаточно покрасить отдельные участки в один цвет.

Края можно обклеить джутовой веревкой или цветной лентой, а для украшения добавить пуговицы. Перед началом работы проверьте, подходит ли клей для пластика, а краска – для гладкой поверхности.

Когда декор будет готов, оставьте упаковку до полного высыхания. После этого проверьте, хорошо ли держатся украшения, и соберите конструкцию. Прозрачную часть можно использовать как крышку, а черное основание – как подставку.

Готовая хлебница из контейнера

Если планируете подавать в хлебнице булочки, печенье или хлебные палочки, застелите ее изнутри чистой пищевой салфеткой или пергаментом. Важно, чтобы еда не соприкасалась с участками, покрытыми краской, клеем или декоративными материалами, не предназначенными для контакта с продуктами.

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