Не торопитесь выбрасывать коробку от торта: ей нашли неожиданное применение
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Как дать пластику вторую жизнь
Пластиковая упаковка от торта может пригодиться и после того, как десерт съели. Вместо того чтобы выбрасывать ее, можно превратить в хлебницу и украсить так, чтобы она вписалась в интерьер кухни.
Об этом пишет издание Diario UNO. Для работы понадобятся несколько простых материалов.
Что понадобится
Для будущей хлебницы подойдет упаковка от торта с прозрачной верхней частью и черным пластиковым основанием. Такие контейнеры бывают круглыми и прямоугольными.
Подготовьте:
- акриловые краски;
- кисти или старую губку;
- клей;
- цветные ленты;
- джутовую веревку;
- пуговицы или фоамиран для декора – по желанию.
Как сделать хлебницу
Сначала пластиковую упаковку нужно вымыть, снять наклейки и удалить остатки крема и крошки. Когда поверхность высохнет, можно приступать к декорированию.
Для оформления подойдут акриловые краски, декоративные салфетки или ткань. Например, можно создать цветочный узор с помощью декупажа или обтянуть часть упаковки тканью, чтобы скрыть прозрачный пластик. Если хочется более простого дизайна, достаточно покрасить отдельные участки в один цвет.
Края можно обклеить джутовой веревкой или цветной лентой, а для украшения добавить пуговицы. Перед началом работы проверьте, подходит ли клей для пластика, а краска – для гладкой поверхности.
Когда декор будет готов, оставьте упаковку до полного высыхания. После этого проверьте, хорошо ли держатся украшения, и соберите конструкцию. Прозрачную часть можно использовать как крышку, а черное основание – как подставку.
Если планируете подавать в хлебнице булочки, печенье или хлебные палочки, застелите ее изнутри чистой пищевой салфеткой или пергаментом. Важно, чтобы еда не соприкасалась с участками, покрытыми краской, клеем или декоративными материалами, не предназначенными для контакта с продуктами.
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