Оптимальний вибір для літніх водіїв: ця автівка має вищу посадку і невибаглива в утриманні

Версія 1.2 Dualjet Hybrid потрапила до переліку 30 уживаних моделей із найнижчими щомісячними витратами

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Suzuki Ignis поєднує невеликі розміри, помірну витрату пального та вищу посадку – риси, важливі для літніх водіїв. Додатковий аргумент на користь моделі – її місце серед уживаних автомобілів із найнижчими витратами на утримання.

Докладніше розповість "Телеграф".

За розрахунками ADAC, утримання Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid коштує приблизно 15 700 гривень на місяць (за орієнтовного курсу 45 гривень за євро). У рейтингу цю версію віднесли до класу найменших легкових автомобілів.

Чим Ignis привабливий для літнього водія

Основна перевага Ignis у цьому виборі – поєднання компактного кузова з вищою посадкою. Для літнього водія це має практичне значення: зручність автомобіля починається ще до поїздки, коли потрібно сісти за кермо, а після зупинки – вийти із салону.

Невелика машина відповідає запиту на компактний транспорт для повсякденних поїздок. Вища посадка доповнює цей формат: водієві, який шукає саме таке поєднання, Ignis дає підставу розглядати малолітражний автомобіль без переходу до більшої моделі.

Компактний Suzuki Ignis із вищою посадкою може бути зручним вибором для літніх водіїв Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Помірна витрата пального – ще один аргумент, але для бюджету важлива вся сума регулярних платежів. Саме тут корисний розрахунок ADAC: він охоплює заправлення, страхування, податок і витрати на майстерню. Це дозволяє оцінити фінансовий бік володіння ширше, ніж лише за витратою бензину.

Що входить у 348,24 євро на місяць

ADAC розрахував витрати для трирічного вживаного автомобіля, яким користуватимуться ще п’ять років. Річний пробіг у цій моделі становить 15 000 кілометрів. Ціну придбання та втрату вартості залишили поза розрахунком: вони формують окрему частину бюджету власника.

Експлуатаційна частина охоплює пальне, оливу, догляд за автомобілем та інші поточні потреби. До фіксованих платежів належать податок і страхування, а до витрат на майстерню – технічне обслуговування, зношування деталей та заміна шин. Тому наведена сума стосується утримання машини загалом.

Suzuki Ignis поєднує компактні розміри з вищою посадкою Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У пресрелізі ADAC пояснює перевагу малих автомобілів у рейтингу їхньою невеликою масою, яка допомагає витрачати менше пального порівняно з більшими машинами. Важливу роль відіграє й двигун: менші та ефективніші мотори зазвичай знижують витрати на пальне й обслуговування.

Як Ignis виглядає поруч з іншими малими авто

У тому самому переліку Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid має розрахункові витрати близько 15 481 гривні на місяць, Toyota Aygo X 1.0 – 15 149 гривень, а Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid – 16 026 гривень. Це перерахунок сум, наведених у ADAC, за орієнтовного курсу 45 гривень за євро. Ignis перебуває в близькому до них діапазоні щомісячних витрат.

Для літнього водія його особливість у цьому порівнянні – вища посадка разом із невеликим кузовом. Економічність додає моделі привабливості, а розрахунок для конкретної версії 1.2 Dualjet Hybrid дає фінансовий орієнтир для вибору вживаного автомобіля.

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