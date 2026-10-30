Мокрая канистра – приговор для топлива: как вода влияет на качество дизеля

Влага в канистре способствует появлению слизи, а на морозе превращается в лед и закупоривает топливную систему

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Дизельное топливо мало испаряется, поэтому запуск двигателя на старой солярке обычно не становится проблемой. Однако вода, которая накапливается в канистре, создает условия для размножения микробов и засорения фильтров машины или генератора.

Об особенностях хранения запаса дизеля пишет ukr.media.

Даже без воды топливо постепенно темнеет, в нем образуются смолы и осадок, которые задерживаются в фильтрах и оседают на форсунках.

В канистре, которую уже открывали, влага накапливается вместе с поступающим влажным воздухом. Она оседает на стенках и стекает на дно. На границе воды и топлива размножаются микроорганизмы, из-за которых со временем появляется слизь, способная засорить топливный фильтр.

Зимой добавляется еще одна угроза: накопившаяся вода замерзает. Лед закупоривает трубки и фильтр, перекрывая подачу топлива к двигателю.

Влага и осадок осложняют хранение дизельного топлива

На срок хранения влияет и состав солярки. Биодизель из растительного масла стареет быстрее обычного дизельного топлива. Наличие этой добавки указывает маркировка: B0 – без биодизеля, B5 и B7 – с ним. Для длительного хранения лучше выбирать B0, если он есть на заправке.

Чтобы ограничить попадание влаги, крышку канистры плотно закручивают, а отдельное отверстие для воздуха, если оно есть, также закрывают. Не стоит надолго оставлять тару полупустой: в ней больше воздуха, а значит, больше влаги оседает на стенках. Запас хранят в прохладном сухом месте без прямых солнечных лучей.

Влага и неправильные условия хранения могут привести к порче дизеля Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Признаки ухудшения состояния дизеля – заметное потемнение по сравнению с цветом при покупке, капли или слой воды на дне, слизь. Свежее топливо бывает разных оттенков, поэтому ориентируются именно на изменение его первоначального вида. Дизель с водой или слизью в двигатель заливать не стоит.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", гарантия на бензин – полгода: означает ли это, что потом топливо портится?