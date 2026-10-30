Мокра каністра - вирок для палива: як вода впливає на якість дизеля

Волога в каністрі сприяє появі слизу, а на морозі перетворюється на лід і закупорює паливну систему

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Дизельне пальне мало випаровується, тому запуск двигуна на старій солярці зазвичай не стає проблемою. Проте вода, яка накопичується в каністрі, створює умови для розмноження мікробів і забивання фільтрів машини чи генератора.

Про особливості зберігання запасу дизеля пише ukr.media.

Навіть без води пальне поступово темнішає, у ньому утворюються смоли й осад, які затримуються у фільтрах та осідають на форсунках.

У каністрі, яку вже відкривали, волога накопичується разом із надходженням сирого повітря. Вона осідає на стінках і стікає на дно. На межі води та пального розмножуються мікроорганізми, через які з часом з’являється слиз, здатний забити паливний фільтр.

Узимку додається інша загроза: накопичена вода замерзає. Лід закупорює трубки та фільтр, перекриваючи подачу пального до двигуна.

Волога й осад ускладнюють зберігання дизельного пального

На тривалість зберігання впливає й склад солярки. Біодизель із рослинної олії старіє швидше за звичайне дизельне пальне. Наявність цієї добавки показує маркування: B0 – без біодизеля, B5 і B7 – із ним. Для тривалого запасу краще обирати B0, якщо він є на заправці.

Щоб обмежити потрапляння вологи, кришку каністри щільно закручують, а окремий отвір для повітря, якщо він є, також закривають. Надовго залишати тару напівпорожньою не варто: у ній більше повітря, а отже, більше вологи осідає на стінках. Запас тримають у прохолодному сухому місці без прямого сонця.

Волога й неправильні умови зберігання можуть призвести до псування дизеля Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ознаки погіршення стану дизеля – помітне потемніння порівняно з кольором під час купівлі, краплі або шар води на дні, слиз. Свіже пальне буває різних відтінків, тому орієнтуються саме на зміну його початкового вигляду. Дизель із водою чи слизом у двигун заливати не варто.

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