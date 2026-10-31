Отсрочка от мобилизации заканчивается: когда нужно повторно подавать документы

Как проверить срок в Резерв+, когда обращаться в ЦНАП и как переоформить основание из-за изменений в семье или на работе

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Повторно подавать документы на отсрочку нужно не всем: большинство продлевается автоматически, если право на нее сохраняется и это подтверждают реестры. Очередное автоматическое продление действует до 30 октября, а результат и новый срок отображаются в Резерв+.

Подробнее расскажет "Телеграф".

Как сообщило Министерство обороны Украины, более 90% действующих отсрочек могут продлиться без повторных заявлений и обращений в государственные учреждения. Система проверяет основания по данным государственных реестров независимо от того, где человек ранее оформил отсрочку – в Резерв+ или через ЦНАП.

Как проверить действительность отсрочки в Резерв+

Уведомления о результате проверки поступают постепенно: приложение сообщит и об успешном продлении, и о том, что автоматически продлить отсрочку не удалось. После уведомления откройте Резерв+ и обновите электронный военно-учетный документ через "+" → "Обновить документ". Далее выберите "+" → "Просмотреть документ" и проверьте срок в расширенных данных.

Отметка "до завершения мобилизации" означает, что отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретная дата доступна в расширенных данных. Сам Резерв+ отображает актуальные сведения из государственного реестра.

Результат автоматического продления отсрочки можно проверить в Резерв+ Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Когда нужны новое заявление и документы

Если автоматического продления не произошло, причиной могут быть отсутствующие или устаревшие сведения в реестрах. Проверьте и при необходимости обновите данные, подтверждающие право на отсрочку. Затем подайте новый запрос в Резерв+, если соответствующая услуга доступна для вашей категории, или обратитесь с документами в любой удобный ЦНАП. Подавать заявление на предоставление отсрочки в ТЦК та СП не нужно.

Для продления на том же основании обращаться в ЦНАП следует, когда до окончания действующей отсрочки остается 30 дней или меньше, объясняет Минобороны на Правительственном портале. Если времени больше, система автоматически откажет в продлении. Действующая отсрочка остается в силе до окончания ее срока.

Что делать после изменения семейных обстоятельств или работы

Для автоматического продления основание должно оставаться действующим и подтверждаться реестрами. Если после изменений в семье или трудоустройстве возникло другое законное основание, отсрочку можно переоформить через ЦНАП в любое время в течение срока ее действия – ждать последних 30 дней не нужно.

Большинство отсрочек продлевается автоматически, если право на них сохраняется Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Лично обратитесь в ЦНАП с документами, подтверждающими новое основание, и сообщите администратору, что у вас уже есть отсрочка и вы хотите изменить ее основание. Администратор сформирует заявление и передаст документы на рассмотрение комиссии районного или городского ТЦК и СП, где вы состоите на учете. Во время рассмотрения предыдущая отсрочка действует; после согласования она прекратится только после внесения новой в реестр "Оберіг", а в случае отказа будет действовать до окончания своего срока.

После смены работы важны условия, на которых человек получил право на отсрочку. Например, для педагогических работников учреждений общего среднего образования закон предусматривает работу по основному месту не менее чем на 0,75 ставки. Эту норму приводит Урядовий контактний центр.

Если новое трудоустройство связано с оформлением бронирования, для него действует отдельная процедура. Через ЦНАП перейти с отсрочки на бронирование или наоборот невозможно. Чтобы прекратить действующую отсрочку, в частности для последующего оформления бронирования, нужно обратиться с заявлением в ТЦК и СП.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", офицеры запаса и бывшие правоохранители: кому возраст 18–24 года не дает права на отсрочку.