Відстрочка від мобілізації закінчується: коли потрібно повторно подавати документи

Як перевірити строк у Резерв+, коли звертатися до ЦНАП і як переоформити підставу через зміни в родині чи на роботі

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Повторно подавати документи на відстрочку потрібно не всім: більшість продовжується автоматично, якщо право на неї зберігається і це підтверджують реєстри. Чергове автоматичне продовження триває до 30 жовтня, а результат і новий строк відображаються в Резерв+.

Докладніше розповість "Телеграф".

Як повідомило Міністерство оборони України, понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Система перевіряє підстави за даними державних реєстрів незалежно від того, де людина раніше оформила відстрочку – у Резерв+ чи через ЦНАП.

Як перевірити чинність відстрочки в Резерв+

Сповіщення про результат перевірки надходять поступово: застосунок повідомить і про успішне продовження, і про те, що автоматично поновити відстрочку не вдалося. Після повідомлення відкрийте Резерв+ та оновіть електронний військово-обліковий документ через "+" → "Оновити документ". Далі виберіть "+" → "Переглянути документ" і перевірте строк у розширених даних.

Позначка "до завершення мобілізації" означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретна дата доступна в розширених даних. Сам Резерв+ відображає актуальні відомості з державного реєстру.

Результат автоматичного продовження відстрочки можна перевірити в Резерв+ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли потрібні нова заява та документи

Якщо автоматичне продовження не відбулося, причиною можуть бути відсутні або застарілі відомості в реєстрах. Перевірте та за потреби оновіть дані, які підтверджують право на відстрочку. Потім подайте новий запит у Резерв+, якщо відповідна послуга доступна для вашої категорії, або зверніться з документами до будь-якого зручного ЦНАП. Заяву на надання відстрочки до ТЦК та СП подавати не потрібно.

Для продовження за тією самою підставою звертатися до ЦНАП слід, коли до завершення чинної відстрочки залишається 30 днів або менше, пояснює Міноборони на Урядовому порталі. Якщо часу більше, система автоматично відмовить у продовженні. Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення її строку.

Що робити після зміни сімейних обставин або роботи

Для автоматичного продовження підстава має залишатися чинною та підтверджуватися реєстрами. Якщо після змін у родині чи працевлаштуванні виникла інша законна підстава, відстрочку можна переоформити через ЦНАП будь-коли протягом її дії – чекати останніх 30 днів не потрібно.

Більшість відстрочок продовжується автоматично, якщо право на них зберігається Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Особисто зверніться до ЦНАП із документами на підтвердження нової підстави та повідомте адміністратору, що вже маєте відстрочку й хочете змінити її підставу. Адміністратор сформує заяву й передасть документи на розгляд комісії районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку. Під час розгляду попередня відстрочка діє; після погодження вона припиниться лише з внесенням нової до реєстру "Оберіг", а в разі відмови діятиме до завершення свого строку.

Після зміни роботи важливі умови, за якими людина отримала право на відстрочку. Наприклад, для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти закон передбачає роботу за основним місцем не менш як на 0,75 ставки. Цю норму наводить Урядовий контактний центр.

Якщо нове працевлаштування пов’язане з оформленням бронювання, для нього діє окрема процедура. Через ЦНАП перейти з відстрочки на бронювання або навпаки неможливо. Для припинення чинної відстрочки, зокрема щоб надалі оформити бронювання, потрібно звернутися із заявою до ТЦК та СП.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", офіцери запасу та колишні правоохоронці: кому вік 18–24 роки не дає права на відстрочку.