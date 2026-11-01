Первый снег уже на подходе: в какие регионы раньше всех постучится зимняя сказка

Метеоролог рассказал, где выпадет снег в первую очередь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине первый снег может выпасть уже 6–7 ноября. Наибольшая вероятность — в северных, северо-восточных областях и Карпатах. Местами он даже ненадолго покроет землю.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его прогнозу, в эти дни страну пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки и порывистый ветер.

Подробнее читайте в материале: "В Украину идет первый снег: когда похолодает и какие области накроют осадки"

Где может выпасть первый снег

На севере, северо-востоке Украины и в Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. В отдельных местах возможно образование временного снежного покрова толщиной 0,5–4 см. Однако надолго он не задержится.

На юге страны будут преобладать дожди и морось.

Первый снег в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Похолодание усилит ветер

Прохождение холодного фронта будет сопровождаться усилением северного и северо-западного ветра. Местами его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Таким образом, наиболее вероятное время появления первого снега — 6–7 ноября, но увидеть его смогут не во всех регионах. Даже там, где земля побелеет, снежный покров будет кратковременным.

Ранее "Телеграф" предупреждал, что не стоит ждать первых морозов, чтобы подготовить автомобиль к зиме.