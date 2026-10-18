Первые морозы и снег уже на подходе: ученая рассказала, какой будет погода в ноябре

Погода еще может удивить украинцев

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В ноябре в Украине вряд ли возможны экстремальные холода и сильные осадки. Показатели температуры воздуха будут выше нормы, но в отдельные дни местами могут быть морозы до -5 градусов и непродолжительный мокрый снег.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала главная научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова. По ее расчетам, зима в целом может оказаться гораздо более мягкой, чем предыдущие.

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Ученая отметила, что ноябрь в этом году будет сопровождаться нормальной для украинских широт погодой. Резких изменений температуры воздуха тоже не будет.

"В ноябре температура будет постепенно снижаться, но в целом будет оставаться в пределах средних многолетних значений и не будет ниже нормы. Поэтому холодного ноября я не ожидаю, хотя отдельные дни могут быть студеными", — сказала Мартазинова.

Она добавила, что показатели температуры воздуха в течение месяца будут выше нормы. Однако местами ночью столбики термометров будут опускаться до -5 градусов.

"Днем температура будет около +10 градусов. В отдельные ночи она может опускаться ниже нуля, примерно до -5 градусов. В целом ноябрь будет теплее нормы, а погодные условия — достаточно комфортными для этого времени года", — отметила ученая.

Вазира Мартазинова. Фото Укринформ

По ее словам, постоянных осадков также ожидать не стоит. В конце месяца возможен мокрый снег.

"Думаю, снега не будет. В конце месяца может выпасть мокрый снег, но, вероятнее всего, он не задержится. Дожди будут идти в отдельные дни, а потом будут прекращаться. Осадков будет достаточно, но сильных осадков не ожидается: они не должны достичь опасных показателей. В основном это будут небольшие дожди с мокрым снегом", — резюмировала Мартазинова.

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