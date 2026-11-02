Затхлий запах у підвалі зникне: простий трюк із вугіллям, який варто спробувати

Спробуйте перевірений спосіб боротьби з неприємним запахом у підвалі

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У підвалах накопичуються волога й затхле повітря – особливо у старих будівлях. Позбутися неприємного запаху допоможе перевірений домашній засіб.

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Покладіть у підвал кілька кубиків деревного вугілля. Як правильно це зробити, розповіли на чеському сайті Planetaekonomiky.

Як позбутися затхлого запаху в підвалі

Розкладіть деревне вугілля в неглибоких ємностях. Воно поглинає запахи завдяки пористій структурі. Найкраще для цього підходить активоване вугілля з високою пористістю: його поверхня вловлює запахи ефективніше, ніж, наприклад, гладкі брикети.

Вугілля століттями використовували для вловлювання різних газів і запахів. Сьогодні його й надалі застосовують у системах фільтрації. Ефективність залежить від:

кількості вугілля

умов використання

газоподібних частинок, які воно має вловлювати

У великому підвалі однієї миски в кутку кімнати недостатньо. Поставте кілька мисок, наприклад, на полиці. Можна також насипати активоване вугілля в повітропроникні мішечки й розвісити їх у різних місцях підвалу.

Деревне вугілля допомагає позбутися затхлого запаху в підвалі Джерело: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Остерігайтеся неправильної вентиляції

Восени та взимку в підвалі частіше відчувається застій повітря. Зазвичай насамперед ми відчиняємо вікно, щоб провітрити приміщення. У холодну пору року на вулиці нижча абсолютна вологість, тому умови для провітрювання сприятливі. Однак постійно тримати вікно відчиненим не варто: приміщення може переохолодитися, а під час сильних морозів є ризик замерзання труб.

Перевірте температуру та вологість повітря

Затхле повітря в підвалі свідчить про високу вологість. Виміряти її можна термометром і гігрометром. У дощові дні варто скоригувати час провітрювання. Зазвичай відносна вологість має бути нижчою за 60 відсотків, а в ідеалі – від 30 до 50 відсотків.

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