Может лежать долго и без холодильника: украинцев покоряет новый дешевый товар из "Авроры"

Украинцев приятно удивила цена новинки

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Мультимаркеты "Аврора" продолжают расширять ассортимент бюджетных товарных предложений. Так, на полках появилось питьевое молоко по одной из самых низких цен на рынке.

Об этом рассказала пользовательница под ником nadiiakovtan в социальной сети Threads. По ее словам, раньше она такие предложения видела только в соцсетях.

Женщина показала фото с прилавка с ультрапастеризованным молоком, которое может долго храниться даже без холодильника, в "Авроре". Цена одного пакета достигает всего 39 гривен.

"Раньше только в Тредсе видела, а сегодня и в нашей Авроре увидела наконец молоко", — написала она.

Молочная новинка в "Авроре"

Цена пакета всего 39 гривен

Что это за молоко?

На сайте ритейлера указано, что молоко "Молочная Долина" — это натуральное ультрапастеризованное молоко с содержанием жира 2,5% и массой 800 граммов в пачке. Оно сохраняет естественный вкус, пользу и свежесть. Благодаря современной технологии ультрапастеризации, продукт дольше остается свежим без использования консервантов, сохраняя при этом все важные питательные свойства. Продукт идеально подходит для детей и взрослых, снабжая организм необходимыми белками, кальцием и витаминами.

Товар на сайте ритейлера

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев удивила необычная находка из "Авроры".