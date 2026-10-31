Сохраните заряд телефона во время отключений: что нужно изменить в настройках

Многие функции расходуют энергию

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Чтобы смартфон дольше работал во время отключений света, включите энергосбережение, уменьшите яркость экрана и ограничьте фоновую активность приложений. Эти настройки на iPhone и Android сокращают расход батареи и помогают сохранить заряд для связи.

Какие параметры смартфона изменить во время перебоев с электричеством, рассказывает "Телеграф". Начните с дисплея.

Уменьшите яркость и нагрузку на экран

Установите яркость на минимальный комфортный уровень и реже включайте экран. Если автоматическая регулировка делает подсветку слишком яркой, отключите её. На iPhone переключатель находится в настройках универсального доступа, в разделе дисплея и размера текста. На Android нужный пункт обычно называется "Адаптивная яркость" или как-то похоже и находится в настройках дисплея.

Если у телефона OLED-дисплей, включите тёмную тему и установите чёрный фон. Такие экраны расходуют меньше энергии, когда показывают тёмные цвета. На iPhone оформление можно выбрать в разделе "Экран и яркость", на Android – в настройках дисплея.

Если модель поддерживает повышенную частоту обновления, переключитесь на стандартную. На совместимых iPhone ограничение частоты кадров до 60 Гц включается в настройках универсального доступа, в разделе "Движение". На Android, если устройство поддерживает такую функцию, можно снизить частоту обновления и разрешение экрана.

Уменьшите яркость и нагрузку на экран/Фото: ИИ

Включите энергосбережение и ограничьте обновления

Режим энергосбережения снижает производительность устройства и ограничивает фоновые процессы, обновление почты и синхронизацию. Ищите его в настройках батареи или аккумулятора. На Android режим также можно включить на панели быстрых настроек.

Отключите автоматическую загрузку, обновления и синхронизацию приложений – особенно если пользуетесь несколькими учётными записями. На Android настройки синхронизации находятся в разделе аккаунтов, а на iPhone автоматическое обновление программ отключается в настройках App Store.

Проверьте в настройках батареи, какие приложения расходуют больше всего энергии. Ненужные приложения с высоким потреблением можно удалить, как и дополнительные аккаунты в них. Если ограничиваете фоновую работу, оставьте доступными звонки, нужный мессенджер и приложение "Повітряна тривога".

Включите энергосбережение и ограничьте обновления/Фото: ИИ

Отключите голосовую активацию и ненужные подключения

Распознавание голосовых команд тоже расходует заряд, работая в фоновом режиме. На Android его можно отключить в приложении Google: откройте настройки помощника, затем раздел Voice Match. На iPhone нужные переключатели находятся в настройках Siri.

Отключайте Bluetooth, NFC, геолокацию, Wi-Fi и мобильный интернет, когда они не нужны. Выбирайте, какие подключения оставить, исходя из своих задач: например, чтобы получать сообщения через интернет, понадобится доступ к сети.

Если связь временно не нужна, включите авиарежим. Госспецсвязи также советует заряжать телефон при каждой возможности – так устройство будет готово к следующему отключению электричества.

Отключите голосовую активацию и ненужные подключения/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", с каждым годом всё больше услуг переходят в онлайн: оплатить коммунальные услуги, получить справку или записаться к врачу теперь можно со смартфона. Однако многие украинцы старшего возраста по-прежнему предпочитают бумажные квитанции, наличные и личные визиты в учреждения.