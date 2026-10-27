Секрет вашего телефона: для чего маленькое отверстие рядом с зарядкой

В середине спрятан дополнительный микрофон

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Крошечное отверстие рядом с разъёмом для зарядки – это микрофон. Он улавливает звук, а вместе с другими микрофонами помогает сделать голос чётче во время звонков и видеозаписи.

О назначении этого отверстия рассказывает материал MSN. Нижний край корпуса удобен для микрофона: во время разговора он находится близко ко рту.

Как несколько микрофонов улучшают звук

В современных смартфонах обычно несколько микрофонов. Основной улавливает голос, а дополнительные – окружающие звуки: ветер, транспорт и другой фоновый шум. Программное обеспечение обрабатывает сигналы и подавляет помехи, чтобы собеседник лучше слышал речь.

Несколько микрофонов помогают распознавать голос, записывать стереозвук и пространственное звучание. Во время съёмки видео один микрофон может улавливать речь, другой – звуки вокруг. Затем программа смешивает их. Такая система распространена в смартфонах среднего и высокого ценовых сегментов, но дополнительные микрофоны встречаются и в бюджетных моделях.

Почему в отверстие нельзя вставлять иголку

Отверстие микрофона иногда принимают за отверстие для извлечения лотка SIM-карты. Вставлять туда скрепку, булавку или иглу нельзя. Даже если конструкция защищает внутренние элементы от острых предметов, сильное нажатие может их повредить.

Металлические и другие проводящие инструменты особенно опасны, когда телефон включён: они могут вызвать короткое замыкание. Из-за повреждения голос может стать приглушённым, а функции шумоподавления, распознавания речи и записи окружающих звуков – перестать работать. Иногда для устранения неисправности нужен ремонт.

Вставлять сюда скрепку, шпильку или иглу нельзя/Фото: ИИ

Как ухаживать за микрофоном

Регулярно осматривайте область вокруг отверстия: пыль, ворс и мусор мешают звуку проходить. Для лёгкой чистки поверхности подойдут сухая ватная палочка, мягкая щётка или мягкая груша для продувки. Не проталкивайте грязь внутрь. Проверьте также, не закрывают ли отверстие чехол или подставка.

Проверить микрофон можно с помощью короткого голосового сообщения или видеозаписи. Если голос звучит отдалённо и приглушённо, а фоновый шум слишком заметен, микрофон может быть засорён или повреждён. Если после аккуратной чистки звук не улучшился, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Как сообщал "Телеграф", во время отключений света смартфон можно зарядить от источника бесперебойного питания или солнечного зарядного устройства. Поэтому запас энергии стоит обеспечить заранее.