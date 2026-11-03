Сладкое предложение за 50 грн: популярные шоколадки скоро попадут под акцию в "АТБ"

Акционное предложение должно стартовать послезавтра, сообщает автор публикации.

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Покупателей "АТБ" ожидает акционное предложение на шоколадки "Millennium". Их будут продавать по специальной цене – 50 гривен за штуку. Начало акции запланировано на 5 ноября.

Об этом сообщил автор аккаунта @super_znyzhky_akcii в Threads. В своей публикации он коротко рассказал о предстоящем предложении.

Шоколадки Millennium в "АТБ" будут продавать по акционной цене около 50 гривен

В акции будут участвовать три вида шоколада: белый с миндалём и кокосом, молочный с миндалём, а также чёрный с миндалём и клюквой.

По словам автора публикации, шоколадки "Millennium" появятся среди акционных товаров уже послезавтра. Их стоимость составит 50 гривен. Таким образом, желающие купить эти сладости смогут воспользоваться предложением, как только оно начнёт действовать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о неделе скидок в "АТБ", во время которой покупатели могут приобрести продукты, напитки, бытовую химию и товары для ухода по более низким ценам. На отдельные позиции действуют скидки почти 50%, а на некоторых товарах можно сэкономить более 200 гривен. Акционные предложения действуют ещё один день – по 3 ноября включительно.