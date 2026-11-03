20 минут в стиральной машине – и готово: лайфхак, как постирать вещи во время отключений

Это значительно уменьшит время работы машины

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Украинка Виктория поделилась способом постирать вещи за короткий промежуток между отключениями электричества. Для этого она советует заранее замочить бельё, а когда появится свет – включить только полоскание.

На её машинке эта программа длится 20 минут. Об этом Виктория написала в Threads.

Как постирать вещи с предварительным замачиванием

"Когда дают свет, ставите на полоскание. У меня это 20 минут. Так можете успеть постирать за очень короткий промежуток. Причем благодаря замачиванию белье будет очень чистым. Особенно если замачивать с кислородным порошком в теплой воде", – написала Виктория.

В ответах Виктория объяснила, почему выбрала такой порядок: основную обработку вещей она проводит, пока нет электричества, а машинке оставляет полоскание в холодной воде.

"Я использую замачивание, чтобы стиралка не грела воду, а только полоскала на холодной. Когда долгие и непредсказуемые отключения", – пояснила Виктория.

На вопрос о запасе воды она ответила, что живёт в частном доме со скважиной, а также пользуется инвертором и генератором. Тем, у кого вместе с электричеством пропадает вода, Виктория предложила заранее наполнить таз, пока свет есть.

Виктория объяснила, почему оставляет машинке только холодное полоскание

Какие трудности обсуждали в комментариях

Одна из участниц обсуждения спросила, где взять тёплую воду до включения света. Виктория ответила, что у некоторых горячая вода остаётся доступной в квартире. Среди других вариантов она назвала запас воды в термосе или нагрев на газовой горелке. Другая пользовательница возразила: из-за несоблюдения графиков в Киеве замачивание может растянуться с двух часов до двенадцати.

Участницы обсуждения спросили о тёплой воде и непредсказуемых графиках

В комментариях рассказали и о других решениях. Одна пользовательница купила зарядную станцию специально для стиральной машины. По её словам, заряда хватает на три полных часовых цикла, и ещё остаётся. Другая участница из Днепра написала, что у неё вместе с отключениями электричества бывают перебои с водой.

Участники обсуждения стирки во время отключений рассказали об использовании зарядной станции

Продолжительность программы у всех разная. Пользовательница julia.mell рассказала, что на её машинке полоскание длится 50 минут. Поэтому её выручает быстрый режим на 30 минут.

"Еще нужны лайфхаки, как высушить в такую погоду без отопления и света. Пишите, кто знает", – обратилась к участникам обсуждения пользовательница tea_marina.

Время полоскания на разных машинках стало отдельной темой обсуждения

Как сообщал "Телеграф", после стирки кухонные полотенца порой остаются серыми и липкими, а от них пахнет прогорклым жиром. Чтобы вернуть им чистоту, пятна нужно обработать заранее.