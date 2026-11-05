Прощай, керамическая плитка: какое напольное покрытие будет в тренде в 2027 году

Некоторые системы позволяют обновить пол без демонтажа старого покрытия, а микроцемент помогает создать поверхность без видимых швов

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Виниловые покрытия под дерево и камень становятся популярной альтернативой керамической плитке и входят в число трендов 2027 года. Их выбирают за разнообразие отделок, простой уход и возможность в некоторых случаях уложить новый пол поверх старого.

Об этой тенденции сообщает Los Andes. Обойтись без демонтажа можно не всегда: это зависит от выбранной системы и состояния основания.

Почему выбирают винил под дерево и камень

Винил имитирует рисунок разных пород дерева, камня и других материалов. Благодаря этому можно подобрать отделку, которая выглядит естественно и подходит для спальни, гостиной или другого помещения. При этом уход за виниловой поверхностью остается привычным.

Некоторые виды такого покрытия, в зависимости от состава и способа укладки, теплее на ощупь и тише отдельных видов керамического пола. Имитация дерева добавляет интерьеру визуального тепла, а повседневная уборка обычно проще, чем уход за натуральной древесиной, чувствительной к воде и перепадам условий в помещении.

Для ванной важны устойчивость покрытия к воде и износу, а также защита от скольжения. У некоторых виниловых покрытий есть противоскользящая обработка. Долговечность пола во влажной зоне зависит, в том числе от того, насколько герметичны стыки.

Когда новое покрытие укладывают на старую плитку

Некоторые замковые и клеевые виниловые системы можно укладывать прямо на керамическую плитку. Но основание должно быть прочным, чистым, сухим и достаточно ровным. Точные требования зависят от конкретного продукта.

Глубокие межплиточные швы, расшатавшиеся элементы, перепады высоты и проблемы с влажностью требуют предварительной подготовки. От состояния основания зависит, удастся ли сократить объем демонтажа, количество строительного мусора и сроки ремонта.

Стоимость обновления складывается из цены покрытия и расходов на монтаж. Сам по себе выбор винила не определяет итоговый бюджет: виниловые и керамические материалы есть в разных ценовых категориях, а объем подготовительных работ зависит от состояния пола.

Виниловое покрытие под дерево становится альтернативой керамической плитке

Микроцемент и светлая отделка для небольшой ванной

Еще одна альтернатива плитке – микроцемент. Он создает однородную поверхность почти без видимых швов. Им отделывают стены и пол, а также объединяют отдельные элементы, например столешницу и раковину.

В небольших ванных, особенно площадью менее 5 м², визуально цельная отделка помогает зрительно расширить пространство. Похожий эффект дают декоративные смолы и крупноформатный керамогранит с минимальным количеством швов и затиркой в тон.

На восприятие размеров влияет и цвет. Теплые белые, приглушенные бежевые и мягкие серые оттенки отражают естественный и искусственный свет, а глянцевые поверхности усиливают этот эффект. Узкая плитка, уложенная вертикально, зрительно вытягивает стены и делает потолок выше.

В душевой используют плиты на всю высоту: они убирают горизонтальные швы и создают более цельную поверхность. В компактном помещении мозаику применяют дозированно – в нише, у раковины или на одной стене, чтобы добавить фактуру и не перегрузить интерьер.

Бесшовная отделка микроцементом помогает визуально расширить небольшую ванную

Что это означает для планирования ремонта

Выбор нового пола начинается с оценки основания, а не с рисунка покрытия. Именно эта проверка определяет, какие варианты укладки доступны и какие подготовительные работы нужно включить в смету. Сравнивать винил и плитку по бюджету имеет смысл уже с учетом этих расходов.

Как сообщал "Телеграф", отдельные системы для пола позволяют ускорить ремонт.