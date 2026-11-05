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В грецких орехах завелись вредители: что проверить и как уберечь запасы

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Прежде чем закладывать орехи на хранение, осмотрите поврежденные экземпляры
Прежде чем закладывать орехи на хранение, осмотрите поврежденные экземпляры. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Паутина, личинки и поврежденные ядра – признаки заражения, после которого нужно осмотреть и соседние продукты

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Если в запасах грецких орехов появились насекомые, проверьте всю партию, а также продукты, лежащие рядом. Зараженные орехи выбросьте, а место хранения тщательно уберите.

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Как объясняет Gorihovod, вредители появляются, когда нарушены правила сбора, сушки или хранения грецких орехов. Например, очищенные ядра хранятся меньше, чем орехи в скорлупе, и требуют более строгого соблюдения условий.

Как понять, что орехи испортились

Осмотрите ядра, тару и место, где лежали запасы. Ищите

  • личинок
  • паутину
  • следы жизнедеятельности насекомых

Пищевая моль повреждает орехи, крупы, сухофрукты, семена, специи и сухой корм для животных. Ее личинки загрязняют продукты экскрементами и шелковистой паутиной. Окукливаться они могут и вне продуктов – в таре и в месте хранения.

Орехи в скорлупе расколите и осмотрите изнутри. О наличии свидетельствуют прогрызенные ходы и глубокие повреждения ядра. Некоторые насекомые портят урожай еще до того, как он попадет на хранение.

Взрослая пищевая моль обычно летает ночью. Она движется слабо и извилисто, а кончики ее крыльев имеют медный оттенок. Заметили таких бабочек в шкафу – проверьте все пищевые запасы, подверженные заражению, в том числе те, которые недавно принесли домой.

Как избавиться от очага заражения

В первую очередь выбросьте зараженные продукты, соберите рассыпавшиеся остатки еды и очистите полки и место хранения. Уцелевшие продукты держите в таре, куда вредители не смогут добраться. Не оставляйте открытыми соседние пакеты с крупами, семенами или сухофруктами.

Улучшите вентиляцию, чтобы снизить влажность в месте хранения, и регулярно используйте запасы – так они не будут залеживаться. Ловушки для пищевой моли помогают сдерживать ее численность. Однако уборка и удаление зараженной еды все равно необходимы.

Два расколотых грецких ореха с темными пятнами и отдельное ядро на белой поверхности
Пищевая моль может повредить орехи и другие продуктовые запасы Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отдельно проверьте, нет ли на орехах плесени. Если в мешке нашли хотя бы один заплесневелый орех, лучше выбросить все его содержимое. Мытье, сушка или термическая обработка не вернут испорченному продукту качество.

Как подготовить здоровые орехи к хранению

Чтобы долго хранить орехи, хорошо просушите урожай. После удаления зеленого околоплодника промойте скорлупу и разложите орехи сушиться. Проверьте готовность: расколите орех. Сухое ядро четко ломается пополам, а не гнется.

Перед длительным хранением подготовленные орехи советуют заморозить на 48 часов, а затем герметично закрыть в контейнерах или пластиковых пакетах. Предварительная заморозка уничтожает насекомых и их яйца и помогает предотвратить потерю запасов.

Орехи в скорлупе храните в прохладном сухом месте – при таких условиях они могут лежать много месяцев. Очищенные ядра держите в холодильнике или морозильной камере: там они хранятся несколько месяцев. Чрезмерное тепло способствует прогорканию, а высокая влажность и недостаток циркуляции воздуха – плесени и гниению.

Как сообщал "Телеграф", почернение плодов может свидетельствовать о грибковом или бактериальном поражении орехов.

Теги:
#Советы #Орехи #Грецкие орехи #Волоські горіхи #моль