С чем носить джинсы, чтобы выглядеть дорого: стилистка назвала самые лучшие цвета

Белый, шоколадный, бордовый и мягкий желтый помогут преобразить привычный образ

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Чтобы джинсы выглядели элегантно, начните с цвета одежды и аксессуаров. Стилист Пилука де Эчегарай советует сочетать синий деним с нейтральными оттенками, а для яркого акцента выбирать красный.

Своими рекомендациями она поделилась с CLARA. Оттенок джинсов тоже имеет значение: светлый деним делает образ более расслабленным, средний синий подходит почти ко всему, а глубокий темный смотрится наряднее.

Белый, молочный и бежевый

Самый простой способ создать элегантный комплект – дополнить джинсы светлым верхом. Белый дает выразительный контраст с синим, а молочный и бежевый смотрятся мягче, особенно с денимом среднего или темного оттенка.

"Синие джинсы с белым – пожалуй, одно из самых выигрышных сочетаний. Белая рубашка, прямые джинсы, кожаный ремень и лоферы или простые туфли-лодочки", – рекомендует стилист.

К такому комплекту можно добавить пальто, жакет или замшевую сумку верблюжьего оттенка.

Сочетание джинсов с нейтральными оттенками помогает создать элегантный городской образ/Фото: ИИ

Шоколадный и бордовый

Шоколадно-коричневый хорошо сочетается с синим денимом и добавляет образу тепла. Бордовый подойдет для аксессуаров: он освежит привычный комплект без сложных стилистических приемов.

"Это элегантный, теплый цвет, который прекрасно сочетается с синим денимом. Шоколадно-коричневый свитер с джинсами и бордовыми аксессуарами может смотреться очень удачно", – говорит Пилука де Эчегарай.

Шоколадный и бордовый/Фото: ИИ

Красный и серый

Красный стилист советует добавлять точечно. Свитера, красных балеток или сумки достаточно, чтобы сделать образ выразительнее. Полностью однотонный комплект собирать не нужно.

Серый особенно хорошо смотрится с темными или черными джинсами. С ним легко составить простой городской образ, а выглядит он мягче черного. При желании к этой паре можно добавить третий, более жизнерадостный оттенок.

Красный и серый/Фото: ИИ

Оливковый и сливочно-желтый

Тем, кто хочет отступить от привычной нейтральной палитры, подойдут оливковый и бутылочно-зеленый. Эти оттенки хороши для дневных комплектов и сочетаются с шоколадным. Среди желтых цветов стилист советует обратить внимание на мягкий сливочный.

"Можно поиграть и с оливковыми оттенками зеленого, и даже со сливочно-желтым, стараясь сохранять гармонию между интенсивностью цветов", – советует стилист.

Светлый верх и пальто помогают сделать комплект с джинсами элегантнее/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", мастерица переделывает старые джинсы в оригинальные брюки. Среди её работ – белая модель с нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими красными бантиками.