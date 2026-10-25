С чем носить джинсы, чтобы выглядеть дорого: стилистка назвала самые лучшие цвета
- Автор
-
- Дата публикации
-
Белый, шоколадный, бордовый и мягкий желтый помогут преобразить привычный образ
Чтобы джинсы выглядели элегантно, начните с цвета одежды и аксессуаров. Стилист Пилука де Эчегарай советует сочетать синий деним с нейтральными оттенками, а для яркого акцента выбирать красный.
Своими рекомендациями она поделилась с CLARA. Оттенок джинсов тоже имеет значение: светлый деним делает образ более расслабленным, средний синий подходит почти ко всему, а глубокий темный смотрится наряднее.
Белый, молочный и бежевый
Самый простой способ создать элегантный комплект – дополнить джинсы светлым верхом. Белый дает выразительный контраст с синим, а молочный и бежевый смотрятся мягче, особенно с денимом среднего или темного оттенка.
"Синие джинсы с белым – пожалуй, одно из самых выигрышных сочетаний. Белая рубашка, прямые джинсы, кожаный ремень и лоферы или простые туфли-лодочки", – рекомендует стилист.
К такому комплекту можно добавить пальто, жакет или замшевую сумку верблюжьего оттенка.
Шоколадный и бордовый
Шоколадно-коричневый хорошо сочетается с синим денимом и добавляет образу тепла. Бордовый подойдет для аксессуаров: он освежит привычный комплект без сложных стилистических приемов.
"Это элегантный, теплый цвет, который прекрасно сочетается с синим денимом. Шоколадно-коричневый свитер с джинсами и бордовыми аксессуарами может смотреться очень удачно", – говорит Пилука де Эчегарай.
Красный и серый
Красный стилист советует добавлять точечно. Свитера, красных балеток или сумки достаточно, чтобы сделать образ выразительнее. Полностью однотонный комплект собирать не нужно.
Серый особенно хорошо смотрится с темными или черными джинсами. С ним легко составить простой городской образ, а выглядит он мягче черного. При желании к этой паре можно добавить третий, более жизнерадостный оттенок.
Оливковый и сливочно-желтый
Тем, кто хочет отступить от привычной нейтральной палитры, подойдут оливковый и бутылочно-зеленый. Эти оттенки хороши для дневных комплектов и сочетаются с шоколадным. Среди желтых цветов стилист советует обратить внимание на мягкий сливочный.
"Можно поиграть и с оливковыми оттенками зеленого, и даже со сливочно-желтым, стараясь сохранять гармонию между интенсивностью цветов", – советует стилист.
Как сообщал "Телеграф", мастерица переделывает старые джинсы в оригинальные брюки. Среди её работ – белая модель с нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими красными бантиками.