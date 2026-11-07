Шапки більше не потрібні? Чому молодь повернула моду на бабусині хустки

Бордові, шоколадні, молочні та сірі моделі легко поєднати з більшістю зимового верхнього одягу

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Ще недавно такі хустки можна було побачити переважно на бабусях, а тепер їх охоче носять молоді дівчата. Вовняні косинки, кашемірові хустки та м’які в’язані капори поступово витісняють звичні шапки й стають одним із найцікавіших аксесуарів холодного сезону.

"Телеграф" розповідає, які головні убори повернулися в моду восени та взимку 2026 року, як обрати теплу хустку й поєднувати її із сучасним одягом

Які хустки обирати для холодної погоди

Для холодної пори підійдуть вовна, кашемір і щільний трикотаж. Можна обрати трикутну косинку, велике полотно з принтом або в’язаний капюшон. Останній закриває голову, вуха й частину шиї, замінюючи одразу кілька звичних зимових аксесуарів.

Вовна зберігає тепло завдяки будові волокон. Як пояснює Woolmark, природна звивистість волокна допомагає утримувати біля шкіри прошарки повітря й зберігати тепло в холодну погоду. Вовна також поглинає водяну пару та допомагає регулювати температуру.

Кашемір теж добре утримує тепло. Якість виробу насамперед залежить від довжини й тонкості волокон: довгі та тонкі менше кошлатяться й краще зберігають форму. Тому для аксесуара, що торкається обличчя та шиї, важливі і матеріал, і якість полотна.

Як зав’язувати та з чим поєднувати

Хустку можна накинути на голову, а її кінці зав’язати під підборіддям або обгорнути навколо шиї. Якщо аксесуар великий, кінці можна залишити вільно спадати на плечі. Так буде помітний візерунок, а сама хустка стане повноцінним акцентом зимового образу.

Яскрава косинка може стати головним акцентом стриманого повсякденного образу

Її можна поєднати з довгим пальтом, дублянкою або об’ємним пуховиком. До однотонного верхнього одягу пасуватиме модель із квітковим чи геометричним принтом – вона стане виразним акцентом. Так можна урізноманітнити звичайний повсякденний комплект, не змінюючи основних речей.

Шкіряна куртка допомагає надати образу з хусткою сучасного звучання

Щоб надати ретро сучасного звучання, зіграйте на контрасті: поєднайте ніжну хустку з грубою шкіряною курткою або яскраву косинку – з мінімалістичним пальтом. Аксесуар стане головною деталлю образу, а стриманий одяг не відвертатиме від нього уваги.

Контраст ніжної хустки й грубої шкіряної куртки

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