Вывозили и живых, и тела погибших. Как происходила эвакуация жителей Олешек

Из оккупированного города вывезли даже новорожденного ребенка

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл подробности эвакуации жителей оккупированных Олешек Херсонской области. Операцию удалось провести после длительных переговоров с российской стороной и при участии международных представителей.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 2 ноября, передает корреспондент "Телеграфа". Омбудсмен рассказал о сложностях переговоров, контроле за режимом тишины, вывозе тел погибших и дальнейшей помощи людям, оставшимся в оккупации.

Какую помощь получают эвакуированные из Олешек

Лубинец рассказал, что сопровождение эвакуированных начали сразу после их прибытия. Для каждого человека определяют индивидуальные потребности, в частности связанные с финансами, документами, жильем и предметами первой необходимости.

"Уже с утра воскресенья с каждым человеком работают соответствующие сотрудники. Мы уже знаем о потребностях в финансовой помощи, обеспечении документами (это уже сделано: оформлены банковские карты), обеспечении едой, лекарствами, одеждой. Сейчас мы уже знаем тех, кто хочет, чтобы им помогли приехать к родным и близким, проживающим на территории Украины.

Есть список людей, у которых нет родственников, нет жилья, и сейчас уже проработаны адреса непосредственно МТП, мест временного проживания, куда их доставят. То есть полное сопровождение сейчас осуществляется многими органами власти, нашими международными партнерами", – сообщил омбудсмен.

Почему среди журналистов на эвакуации было больше россиян

Лубинец также объяснил, почему к освещению гуманитарной миссии присоединилось больше российских журналистов, чем украинских. По его словам, не все представители украинских СМИ были готовы к рискам такой поездки.

"Я не видел такого большого количества желающих поехать со мной. И я четко понимаю, что многие просто элементарно не понимали, что там будет происходить, и эта поездка могла быть в один конец. В следующий раз, договорившись, если опять же будет подобная инициатива, мы будем исходить из того, чтобы было больше наших журналистов, но тогда я так же посмотрю, будет ли еще больше желающих туда ехать", – сказал Лубинец.

По словам Дмитрия Лубинца, сейчас рассматривают еще шесть населенных пунктов на юге Украины, откуда могут провести подобные гуманитарные миссии. По этому поводу омбудсмен вместе с Яной Лантратовой планируют обратиться к первой леди США Мелании Трамп.

Кого удалось эвакуировать из Олешек

Лубинец объяснил, почему украинская сторона не разглашает точное количество людей, которые вернулись в Украину или выехали в Россию. По его словам, это связано с договоренностями, которые могут понадобиться для дальнейшей эвакуации из других населенных пунктов юга.

"Мы не озвучиваем информацию, сколько вернулись в Украину, сколько в Россию. Это договоренность с РФ, ведь есть другие населенные пункты на юге, откуда нужно эвакуировать граждан", – сообщил омбудсмен.

Возраст людей, которых удалось вывезти, был разным. Среди них были как пожилые люди, так и младенцы.

"Самому старшему эвакуированному мужчине 94 года, самый младший – новорожденный ребенок", – рассказал Лубинец.

Отдельно омбудсмен сообщил о вывозе тел погибших, которые находились в местном морге. Речь идет об украинских военных и гражданских.

"Из морга в Олешках вывезли тела погибших граждан – военных и гражданских. Все тела, чьи родные находятся в Украине, будут доставлены в Украину", – отметил он.

Какую помощь получат те, кто остался в городе

Не все жители согласились покинуть оккупированные Олешки. Часть людей решила остаться в городе, поэтому во время эвакуационной операции для них также предусмотрели гуманитарную поддержку.

"Некоторые граждане захотели физически остаться в Олешках. Им привезли большую гуманитарную помощь"

Лубинец подчеркнул необходимость регулярных поставок помощи, поскольку люди, оставшиеся в оккупации, не должны потерять доступ к самому необходимому.

"Доставка гуманитарной помощи тем, кто остался, должна быть систематической. Договорились с Лантратовой, чтобы эта помощь была хотя бы раз в месяц", – сообщил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец

Как удалось договориться об эвакуации

По словам Лубинца, добиться результата удалось не сразу. Ранее рассматривали различные форматы проведения операции, однако важную роль сыграло участие первой леди США Мелании Трамп.

"Было очень много форматов, но только когда подключалась Мелания Трамп, все удалось. В сентябре с ее стороны попросили предоставить информацию об Олешках", – рассказал он.

По словам Лубинца, Мелания Трамп не только участвовала в процессе подготовки эвакуации, но и лично контролировала ход миссии.

Самым сложным вопросом при подготовке операции стало обеспечение режима тишины. Поскольку его нужно было контролировать в течение длительного времени на большой территории, Лубинец предложил лично приехать в Олешки. Также он настаивал на присутствии Лантратовой, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. В процессе участвовали представители США, в частности журналисты.

Как контролировали соблюдение режима тишины

В документе, который регулировал проведение эвакуации, отдельно прописали запрет на перемещение военной техники. За соблюдением этого условия следили ответственные представители украинской и российской сторон.

Состояние режима тишины проверяли каждые два часа. По словам Лубинца, нарушений не зафиксировали.

"Ни одного нарушения не было с обеих сторон", – заявил омбудсмен.

Также омбудсмен прокомментировал информацию о возможном нарушении договоренностей из-за перемещения российской техники. Западные СМИ сообщали, что российские военные могли воспользоваться ситуацией, чтобы выбрать более выгодные позиции.

Лубинец объяснил, что украинская сторона проверила видео с техникой, отмеченной красными крестами. По его словам, ее использовали для разминирования под контролем Украины.

"Когда я увидел эту информацию о вероятном нарушении условий режима тишины, перемещении техники, то связался с нашими военными. Я лично посмотрел это видео, мы даже провели небольшое совещание. На видео четко видна российская военная техника, отмеченная красными крестами. Эта военная техника использовалась для разминирования под четким контролем украинской стороны. После разминирования эта военная техника вернулась туда, где находилась", – сказал Лубинец.