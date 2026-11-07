Забудьте про спецмашинки: простий предмет із косметички видалить ковтунці з одягу

Не всім сподобалася така ідея

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Жіночу бритву-тример для обличчя запропонували використовувати для видалення ковтунців одягу. Авторка лайфхаку стверджує, що бритва справляється краще за спеціальну машинку.

Порадою поділилася в Threads українка Наталія. Вона попередила, що не варто експериментувати з мериносовою вовною та мохером.

"Хто не знав – користуйтеся, краще за машинку видаляє ковтунці. Це звичайна жіноча бритва для обличчя", – написала Наталія.

Що користувачі розповіли про бритву для одягу

Деяких здивувала сама назва інструмента. Наприклад, @marusyapodchernova написала, що вважала його бритвою для брів. А @veronikajozz зізналася, що думала: ковтунці з одягу видаляє тільки вона.

Порада з догляду за одягом викликала запитання про призначення бритви для обличчя

Користувачка @hams.terrrp теж видаляє ковтунці бритвою, але бере звичайну – ту, яка затупилася і вже не підходить для шкіри. Вона наголосила, що діяти потрібно обережно. У @euphorialalia вийшло інакше: звичайною бритвою вона порізала штани.

Користувачі поділилися досвідом видалення катишків звичайною бритвою

Про ризик прорізати дірку написала й @vorontsova_alyona. @yurii_kms спочатку прийняв показаний інструмент за спеціальний пристрій для видалення ковтунців, а @vil3241q розповіла, що саме збиралася купити машинку і тепер хоче спробувати цей спосіб.

Серед відгуків на лайфхак були попередження про ризик прорізати одяг

Чому в коментарях заговорили про пошкодження ворсу

Користувачка @irinairinap припустила, що бритва зрізає разом із ковтунцями верхній пухнастий шар тканини. Через це, на її думку, річ тоншає, втрачає якість і швидше зношується. Авторка допису відповіла, що її річ від початку не була пухнастою, а за час використання бритви дірок не з'явилося.

"Цей аргумент має сенс, але моя річ від природи не пухнаста. Скільки користувалася – дірок не наробила", – відповіла Наталія.

В обговоренні лайфхаку посперечалися про те, чи пошкоджує бритва верхній шар тканини

Користувач @perekonannya звернув увагу на те, що результат буває різним. За його досвідом, на деяких речах лезо не "полірує" поверхню, як машинка, а залишає ефект "гало". Для кашеміру він вважає такий результат вдалим, а для мериносової вовни – дефектом.

Для яких речей не підходить спосіб із бритвою

У блозі магазину тканин "Атлас" звичайний станок називають способом очистити трикотаж – наприклад, колготки, шапки й шкарпетки. Однак там попереджають: лезо легко пошкоджує матеріал, тому для вовняних тканин, мохеру й кашеміру цей спосіб не підходить. Для штанів також радять спеціальну машинку: станком можна порізати тканину.

Звичайну бритву для видалення ковтунців показувала й експертка рубрики "Superгосподарка" Ірина Гулей в етері "Сніданок з 1+1". Перед обробкою річ потрібно покласти на рівну поверхню й розправити. Бритвою проводять обережно, не натискаючи. Цей метод не підходить для тканини, яка легко чіпляється або має делікатну структуру.

Для мохеру й кашеміру в блозі "Атлас" пропонують інший домашній спосіб – м'яку зубну щітку, якою проводять уздовж ворсу. Липка стрічка допоможе прибрати трохи ковтунців, але повністю очистити річ не вдасться. Для дорогих делікатних речей там радять хімчистку. Якщо використовувати машинку, одяг потрібно покласти на рівну горизонтальну поверхню, а насадку вибрати з урахуванням типу тканини, якщо таке налаштування передбачене.

Як повідомляв "Телеграф", ковтунці з'являються через тертя волокон і самі по собі не означають, що светр поганої якості. Спеціальна машинка допомагає регулярно підтримувати охайний вигляд одягу. Якщо використовувати бритву, важливо діяти обережно.