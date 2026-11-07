Ведро уже не единственный выход: как сходить в туалет без воды

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Во время длительного отключения воды альтернативой обычному туалету могут стать аварийные пакеты с абсорбирующим гелем. Они помогают оборудовать временный туалет прямо в квартире.

Внутри таких пакетов есть специальный порошок, который после контакта с жидкостью превращает ее в гелеобразную массу, как объясняет "Телеграф".

Это снижает риск протекания и помогает сдерживать неприятный запах. Пакет используют вместе с подходящей емкостью или переносным туалетом, а после заполнения герметично закрывают. Утилизировать отходы нужно в соответствии с местными санитарными правилами.

Цены на такие товары в украинских онлайн-магазинах различаются. Например, набор из 10 пакетов с абсорбентом на Prom стоит около 250 гривен, 40 гелевых пакетов на Temu – примерно 355 гривен, а 100 штук – около 928 гривен. Отдельные аварийные мини-туалеты объемом 700 мл продают от 62 гривен.

Цены на аварийные пакеты и мини-туалеты в украинских онлайн-магазинах различаются

Перед покупкой стоит проверить назначение пакета, его вместимость и количество использований, указанные производителем.

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