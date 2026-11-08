"Холостяка" з Вячеславом Кравцовим розкритикували за сир, який учасниці їли руками
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Провал чи вдалий маркетинговий хід?
У мережі розкритикували сцену з "Холостяка" з Вячеславом Кравцовим: дівчата їли кисломолочний сир "БІЛО" (офіційний спонсор нового сезону реаліті-шоу на телеканалі СТБ) руками з пакета, як снеки. Спосіб подачі продукту викликав суперечки: одні глядачки визнали рекламну інтеграцію дивною, інші впізнали власну звичку.
Серед тих, кого обурив епізод, – авторка акаунта ulyana.ivanova, яка опублікувала допис у Threads. Вона звернула увагу на те, що учасниці їдять сир руками з пакета, сидячи на диванах у вітальні.
"Ну добре, крінж у сценаріях – це основа шоу. Але їсти на диванах у вітальні кисломолочний сир руками з пакета – це якесь рекламне збочення. Маркетологи, алло! Це мене одну так підкинуло?" – написала ulyana.ivanova.
Що збентежило глядачок у рекламі
Претензія авторки поста стосувалася саме того, як продукт показали в кадрі. Упаковка сиру в руках дівчат стала приводом обговорювати рекламну сцену, а не романтичну лінію.
"Теж учора кринжувала, що вони їдять сир руками", – написала Ірина Вікторівна.
В інших коментарях з рекламної інтеграції іронізували. Користувачка Polina написала про маркетинг, який спрацював, і покупців, які нібито вже побігли за продуктом.
Чому інші глядачки не побачили нічого дивного
Частина коментаторок пояснила, що сама їсть такий кисломолочний сир без ложки. Користувачка lomakaterina пов’язала це з його консистенцією: за її словами, продукт задуманий так, щоб його їли великими грудками.
"До речі, цей кисломолочний сир великими грудками, тож я теж їла його так", – написала ksenia.
Віра Олександрівна також розповіла, що іноді їсть кисломолочний сир у такий спосіб. Користувачка IStray_kids143 водночас розділила враження від сцени та ставлення до продукту: за її словами, це має дивний вигляд, але сам кисломолочний сир їй подобається.
Хто став героєм сезону
Головний герой "Холостяка" В'ячеслав Кравцов відомий виступами за баскетбольну збірну України. Він є рекордсменом національної команди за кількістю зіграних матчів: в опублікованому рейтингу в нього 86 ігор.
Як повідомляв "Телеграф", прем'єра 15-го сезону "Холостяка" з Кравцовим викликала в мережі хвилю жартів. Увагу українців привернули зріст баскетболіста, несподівані знайомства та подарунки.