"Холостяка" з Вячеславом Кравцовим розкритикували за сир, який учасниці їли руками

Провал чи вдалий маркетинговий хід?

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У мережі розкритикували сцену з "Холостяка" з Вячеславом Кравцовим: дівчата їли кисломолочний сир "БІЛО" (офіційний спонсор нового сезону реаліті-шоу на телеканалі СТБ) руками з пакета, як снеки. Спосіб подачі продукту викликав суперечки: одні глядачки визнали рекламну інтеграцію дивною, інші впізнали власну звичку.

Серед тих, кого обурив епізод, – авторка акаунта ulyana.ivanova, яка опублікувала допис у Threads. Вона звернула увагу на те, що учасниці їдять сир руками з пакета, сидячи на диванах у вітальні.

"Ну добре, крінж у сценаріях – це основа шоу. Але їсти на диванах у вітальні кисломолочний сир руками з пакета – це якесь рекламне збочення. Маркетологи, алло! Це мене одну так підкинуло?" – написала ulyana.ivanova.

Авторка ulyana.ivanova обурилася способом подачі спонсорського продукту

Що збентежило глядачок у рекламі

Претензія авторки поста стосувалася саме того, як продукт показали в кадрі. Упаковка сиру в руках дівчат стала приводом обговорювати рекламну сцену, а не романтичну лінію.

"Теж учора кринжувала, що вони їдять сир руками", – написала Ірина Вікторівна.

В обговоренні зіткнулися різні погляди на звичку їсти сир руками

В інших коментарях з рекламної інтеграції іронізували. Користувачка Polina написала про маркетинг, який спрацював, і покупців, які нібито вже побігли за продуктом.

Рекламна сцена стала приводом для іронічних коментарів

Чому інші глядачки не побачили нічого дивного

Частина коментаторок пояснила, що сама їсть такий кисломолочний сир без ложки. Користувачка lomakaterina пов’язала це з його консистенцією: за її словами, продукт задуманий так, щоб його їли великими грудками.

Одна з глядачок пояснила подачу кисломолочного сиру його консистенцією

"До речі, цей кисломолочний сир великими грудками, тож я теж їла його так", – написала ksenia.

Деякі глядачки розповіли, що самі їдять кисломолочний сир просто з упаковки

Віра Олександрівна також розповіла, що іноді їсть кисломолочний сир у такий спосіб. Користувачка IStray_kids143 водночас розділила враження від сцени та ставлення до продукту: за її словами, це має дивний вигляд, але сам кисломолочний сир їй подобається.

Хто став героєм сезону

Головний герой "Холостяка" В'ячеслав Кравцов відомий виступами за баскетбольну збірну України. Він є рекордсменом національної команди за кількістю зіграних матчів: в опублікованому рейтингу в нього 86 ігор.

Як повідомляв "Телеграф", прем'єра 15-го сезону "Холостяка" з Кравцовим викликала в мережі хвилю жартів. Увагу українців привернули зріст баскетболіста, несподівані знайомства та подарунки.