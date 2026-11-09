Ковры на пол больше не покупают: какая современная альтернатива согреет ноги зимой

В 2025 году продажи ковровых покрытий сократились

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Зимой добавить дому уюта можно и без традиционного ворсового ковра: вместо него выбрать кварц-виниловую плитку с подогревом или циновку из джута или сизаля. В первом случае нужен теплый пол, во втором натуральное покрытие кладут в отдельной зоне комнаты.

О том, как сокращается рынок мягких напольных покрытий, пишет FCNews в итогах 2025 года. Доля ковровых покрытий и ковров в общем объеме продаж напольных покрытий по площади снизилась с 60% в 2015 году до 43.4%.

Кварц-виниловая плитка с подогревом

Кварц-виниловая плитка с подогревом подойдет тем, кто хочет иметь теплый пол без ворсового покрытия, которое накапливает пыль и грязь. Поверхность нагревает система теплого пола, а плитка служит финишным покрытием.

Такой вариант меняет подход к зимнему комфорту: вместо ковра, который закрывает часть холодного пола, нагревают всю поверхность под ногами. Это решение касается пола в целом. А отдельное покрытие можно положить там, где хочется добавить другую фактуру.

Циновки из джута или сизаля

Циновки из натуральных волокон – еще один способ заменить привычный ковер. Джут и сизаль добавляют интерьеру плетеную фактуру без длинного ворса.

Джут и сизаль предлагают плетеную фактуру вместо привычного длинного ворса Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

При таком подходе покрытие выбирают для конкретного места, а не для всего дома. Кварц-винил с подогревом решает вопрос обогрева пола, а натуральная циновка остается локальным элементом уюта.

Как сообщал "Телеграф", в спальне ковер советуют положить так, чтобы он закрывал место, где человек встает с кровати. Для этого не нужно застилать всю комнату: достаточно выбрать отдельную зону.