Килими на підлогу більше не купують: яка сучасна альтернатива зігріє ноги взимку

У 2025 році продажі килимових покриттів скоротилися

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Узимку додати оселі затишку можна й без традиційного ворсового килима: замість нього обрати кварц-вінілову плитку з підігрівом або циновку з джуту чи сизалю. У першому випадку потрібна тепла підлога, у другому натуральне покриття кладуть в окремій зоні кімнати.

Про те, як скорочується ринок м’яких підлогових покриттів, пише FCNews у підсумках 2025 року. Частка килимових покриттів і килимів у загальному обсязі продажів підлоги за площею знизилася з 60% у 2015 році до 43.4%.

Кварц-вінілова плитка з підігрівом

Кварц-вінілова плитка з підігрівом підійде тим, хто хоче мати теплу підлогу без ворсового покриття, яке накопичує пил та бруд. Поверхню нагріває система теплої підлоги, а плитка слугує фінішним покриттям.

Такий варіант змінює підхід до зимового комфорту: замість килима, який закриває частину холодної підлоги, нагрівають усю поверхню під ногами. Це рішення стосується підлоги в цілому. А окреме покриття можна покласти там, де хочеться додати іншу фактуру.

Циновки з джуту або сизалю

Циновки з натуральних волокон – ще один спосіб замінити звичний килим. Джут і сизаль додають інтер’єру плетеної фактури без довгого ворсу.

Джут і сизаль пропонують плетену фактуру замість звичного довгого ворсу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За такого підходу покриття обирають для конкретного місця, а не для всієї оселі. Кварц-вініл із підігрівом розв’язує питання обігріву підлоги, а натуральна циновка лишається локальним елементом затишку.

Як повідомляв "Телеграф", у спальні килим радять покласти так, щоб він закривав місце, де людина встає з ліжка. Для цього не потрібно застеляти всю кімнату: достатньо обрати окрему зону.