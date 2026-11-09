Пока не поздно: в "АТБ" продают популярную колбасу со скидкой более 100 гривен

"Мортаделька" от Глобино подешевела на 29%, а среди других предложений есть товары со скидкой 40%

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В "АТБ" до 11 ноября действуют приятные скидки на ряд товаров и продуктов. Среди акционных предложений – колбасы, сардельки, куриные крылышки и паштеты, которые можно приобрести дешевле обычной цены.

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О выгодных предложениях и разнице в стоимости рассказывает "Телеграф". Особого внимания заслуживает колбаса Глобино "Мортаделька": ее продают по 279,89 грн/кг вместо 394,89 грн/кг. На килограмме можно сэкономить 115 гривен.

Это весовой товар, поэтому окончательная сумма покупки будет зависеть от веса выбранного куска. Указанная акционная цена относится к килограмму колбасы, а не к отдельной упаковке – эту разницу важно учитывать, сравнивая предложения на полке.

Среди акционных позиций есть продукты с ценой за килограмм и за отдельную упаковку

Что еще можно купить в "АТБ"

Со скидкой 40% предлагают вареную колбасу "М’ясна лавка" "До пюрешки" весом 0,5 кг – она стоит 85,90 грн за штуку. Также за 69,90 грн можно купить мясосодержащий продукт "Ковбасний ряд" / "Розумний вибір" "Гурман з сиром" весом 420 г с таким же процентом скидки.

Вареная и колбаса с сыром Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Сардельки "М’ясная лавка" / "Своя лінія" "К макарошкам" продают по 174,89 грн/кг со скидкой 35%. Куриные крылышки "Своя лінія" подешевели на 25%: их акционная стоимость составляет 224,89 грн/кг против прежних 299,89 грн/кг.

Среди более дешевых позиций есть и два паштета в упаковках по 125 г. "Колбасный ряд" / "Розумний вибір" "Экстра" стоит 16,50 грн, а "М’ясная лавка" / "Своя лінія" "Домашний с грудинкой" – 18,60 грн за штуку. На оба товара указана скидка 20%.

Как писал "Телеграф", в "АТБ" готовят скидки на популярные продукты.