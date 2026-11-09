Миллионная наценка на оборудование для ТЭЦ: как итальянские котлы подорожали почти вдвое, пока добрались до Украины

Груз везли из Италии через эстонского посредника

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В октябре 2026 года ДБР присоединилось к расследованию деятельности "Киевкотлотурбопрома". Фирма является подрядчиком КП "Киевтеплоэнерго": имея в штате трех сотрудников, она получила от города договоры почти на 1,94 млрд грн. ДБР заинтересовало завышение цен на импортное оборудование для вывода бюджетных средств за границу.

Согласно постановлениям Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области, в начале октября на таможенном посту "Тиса" правоохранители остановили три фуры с итальянским промышленным оборудованием, которое направлялось в адрес "Киевкотлотурбопрома". Во время обысков на таможне следователи ДБР изъяли документы, раскрывшие механизм двойных инвойсов.

Подробнее читайте по ссылке: Ремонт ТЭЦ делает фирма с тремя сотрудниками? Кто не замечает схемы в "Киевтеплоэнерго".

Двойные инвойсы и более 564 тысяч евро наценки

Итальянский завод продал оборудование за 599 тыс. евро – около 27 млн грн. Однако груз следовал к украинскому получателю через эстонскую фирму-посредника DMO Commerce OU.

Материалы дела. Скриншот

После прохождения через этого посредника стоимость для украинской стороны выросла почти вдвое – до 1,16 млн евро, или более 52 млн грн. Наценка только на оборудовании из трех грузовиков составила более 564 тысяч евро – более 25,5 млн грн. Именно эту международную цепочку поставок следователи связывают с выводом средств за границу.

Через несколько дней после изъятия документов суд наложил арест на весь их пакет. Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Подряды на ремонт ТЭЦ и длительное расследование

ООО "Київкотлотурбопром" – подрядчик КП "Київтеплоенерго", который, имея в штате трех работников, получил от города договоры почти на 1,94 млрд грн. В частности, 15 сентября 2026 года коммунальное предприятие заключило с ним соглашение на 402,8 млн грн для реконструкции тепломеханической части одного из столичных объектов. Контракт подписали напрямую, без конкурентного аукциона. Несмотря на расследование деятельности ООО, сотрудничество с ним не прекращают, а полиция до сих пор не провела экспертизы в производстве по факту присвоения средств в особо крупных размерах, которое продолжается с августа 2025 года.

Как сообщал "Телеграф", КП "Київтеплоенерго" заказало у ООО "Київкотлотурбопром" 10 котельных установок за 752 млн грн. Это предложение от стартовой цены отличалось "скидкой" в 6 грн.