Охрана "АТБ" точно вам этого не позволит: что категорически запрещено заряжать в магазинах

Мощность резервного питания ограничена: генератор не должен постоянно работать с полной нагрузкой

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В магазинах "АТБ" во время отключений света можно заряжать телефоны, ноутбуки и планшеты. А вот подключать большие зарядные станции, в частности EcoFlow, запрещено.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". По его словам, ресурс генератора ограничен, поэтому возможность подзарядить личные гаджеты не распространяется на более мощную технику.

Пункт подзарядки гаджетов в "АТБ" Источник: АТБ

Почему не разрешают подключать зарядные станции

Во время работы от резервного источника магазин должен распределять доступную мощность между подключенными устройствами. Именно ограниченные возможности генератора сотрудник сети назвал причиной запрета на зарядку крупных станций.

Госпродпотребслужба объясняет: суммарная мощность одновременно подключенных электроприборов не должна превышать мощность генератора.

Ограничения касаются и продолжительности непрерывной работы резервного оборудования. В пресс-службе "АТБ" объясняли, что при отсутствии сетевого электроснабжения магазин работает на генераторе шесть часов, после чего делает часовой перерыв. Покупателей информируют о времени возобновления работы и ближайшем магазине сети.

Где найти магазин с возможностью подзарядки

На официальном сайте "АТБ" отмечает магазины, оборудованные генераторами, и места, где можно подзарядить устройства. На карте для этого есть отдельные фильтры "С генератором" и "Можно зарядиться".

"Никаких сокращений работы не планируем, наоборот, стараемся работать для людей, чтобы обеспечить их всеми необходимыми товарами и продуктами, а также предоставить возможность подзарядить свои устройства и согреться", – подчеркнули в пресс-службе "АТБ".

Ограничения на мощную технику действуют и в Пунктах несокрушимости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объясняла, что приоритет там отдают телефонам, пауэрбанкам и фонарикам. Большая станция ориентировочной мощностью 1–1,2 кВт и более способна перегрузить электрогенерирующее оборудование, из-за чего все посетители лишатся возможности зарядить гаджеты.

"Мы стремимся помочь как можно большему количеству людей одновременно. Зарядка мощных станций (типа EcoFlow) – все зависит от технических возможностей генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте. Решение о подключении мощных устройств принимает ответственное лицо на месте", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" можно прийти, чтобы подзарядить ноутбук во время блэкаута. Таким образом, возможность заряжать устройства в магазине не ограничивается только смартфонами.